ЕС ввел санкции против "беззубого" российского боксера

Спортсмен завершил карьеру из-за потери зубов

В четверг, 23 апреля, Европейский Союз утвердил 20-й пакет санкций против России. В санкционный список попали еще 117 человек, в частности известный российский боксер Федор Чудинов.

Евросоюз включил Чудинова в санкционные списки

Боксер поддерживает Путина

Спортсмен выступал не в своей весовой категории, из-за чего часто голодал, что привело к выпадению зубов

Соответствующий документ ЕС опубликовал на официальном сайте. Чудинов оказался под санкциями по нескольким причинам.

Во-первых, бывший боксер является членом пропутинской политической партии "Единая Россия" и депутатом Совета депутатов Серпуховского городского округа Московской области.

Во вторых, спортсмен является амбассадором Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество", которое незаконно действовало на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, Чудинов участвовал в пророссийских и военных мероприятиях для детей и молодежи в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Также боксер поддерживает связи с всероссийским мотоклубом "Ночные волки", в отношении которого действуют ограничительные меры Евросоюза за поддержку войны против Украины и аннексии Крыма.

Справка: Чудинов — российский боксер. Провел 30 боев на профи-ринге, одержал 26 побед, потерпел 3 поражения, 1 бой завершил вничью. Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе (до 76,203 кг). Федор завершил карьеру в декабре 2023 года из-за выпадения зубов.

Бои постоянно переносили, а нужно держать вес. Я по полгода недоедал, зубы начали рассыпаться. Половину зубов потерял. Это длилось два года, поэтому я решил закончить карьеру и начать заниматься чем-то другим. Федор Чудинов

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин наградил российских боксеров.