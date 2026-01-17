И рыбку съесть... Известный украинский тренер угодил в скандал из-за "работы с Россией"

В сети обвиняют менеджера в лицемерии

Главный тренер азербайджанского "Нефтчи" (Баку) украинец Юрий Вернидуб прокомментировал соглашение между его клубом и московским "Локомотивом". По словам Вернидуба, он не имеет к этому никакого отношения.

Соответствующий комментарий Вернидуба приводит sport.ua. Тренер отметил, что под его руководством нет и не будет игроков из страны-агрессора, а также он ведет пресс-конференции на украинском языке.

И здесь журналисты информацию притянули за уши. Некоторые СМИ расписали, что я якобы буду ездить в Москву. Это в голове не укладывается. Данный договор о сотрудничестве подписан между детскими академиями. Это право клуба. Я здесь при чем? У нас в первой команде нет и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы. Здесь я общаюсь на украинском языке, и мои слова до футболистов или до собеседника доносит переводчик. Юрий Вернидуб

В сети обвинили тренера в лицемерии. Один из пользователей назвал ситуацию "зашкваром", другие отметили, что вины самого Вернидуба нет.

Справка: Вернидуб — бывший футболист и тренер. На тренерском мостике работал в "Металлурге" (Запорожье), "Заре" (Луганск), "Шахтере" (Солигорск), "Шерифе" (Тирасполь) и "Кривбассе" (Кривой Рог). В феврале 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ. В июне того же года возглавил "Кривбасс".

