Футболка сборной Украины ушла с молотка за большие деньги: за нее боролись многие (фото)

Аукцион. Фото Коллаж "Телеграфа"

Раритетная вещь вызвала ажиотаж среди коллекционеров

На аукционе Baron Ramsey была продана культовая ретро-футболка молодежной сборной Украины 1994/1995 годов от Umbro. Последний и решающим лот составил более чем 1,5 тысячи долларов.

Что нужно знать:

  • Речь о культовой жёлтой модели середины 90-х с синим воротником и геометрическим узором
  • Размер футболки — XL, заявленное состояние — 10/10
  • Стартовая цена составляла 3 000 грн

Борьба за право стать обладателем этой легендарной вещи проходила в Telegram-канале Baron Ramsey. Лот в размере XL был представлен в идеальном состоянии — 10/10. Это делает вещь особенно ценной для коллекционеров винтажной футбольной экипировки.

Стартовая цена футболки составляла 3 000 грн, с шагом повышения от 100 грн. Однако немного позже организаторы объявили новый минимальный шаг — от 500 грн. Интерес к лоту оказался чрезвычайно высоким: последняя ставка достигла 81 800 грн (это примерно 1,8 тыс. долларов).

Футболка сборной Украины на аукционе
Футболка сборной Украины на аукционе. Фото: Baron Ramsey
Футболка сборной Украины на аукционе
Футболка сборной Украины на аукционе. Фото: Baron Ramsey
Футболка сборной Украины на аукционе
Футболка сборной Украины на аукционе. Фото: Baron Ramsey
Футболка сборной Украины на аукционе
Футболка сборной Украины на аукционе. Фото: Baron Ramsey
Футболка сборной Украины на аукционе
Футболка сборной Украины на аукционе. Фото: Baron Ramsey

В 90-е Umbro производил как игровые комплекты для основной команды, так и партии для молодежных составов и коммерческие версии без индивидуальных игровых особенностей (номеров, фамилий, специальных матчевых маркировок и т.д.). Футболка образца 1994/1995 годов считается одной из самых знаковых в истории национальной команды Украины и остаётся желанным лотом среди ценителей винтажной футбольной экипировки.

Сборная Украины U-16-1994
Сборная Украины U-16-1994, фото: из открытых источников

Яркий жёлтый дизайн с синим воротником и классическим узором стал символом первых лет независимого украинского футбола.

"Это легендарная джерси сборной Украины 1994/95 годов. В те времена, когда у украинского футбола не было денег, но было море амбиций. Именно в этом дизайне Украина начала свой первый официальный путь в Евро, а молодой Андрей Шевченко делал первые шаги в сборной", — говорится в посте Baron Ramsey в Instagram.

