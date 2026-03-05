Футболка збірної України пішла з молотка за великі гроші: багато хто боровся за неї (фото)

Раритетна річ викликала ажіотаж серед колекціонерів

На аукціоні Baron Ramsey було продано культову ретро-футболку молодіжної збірної України 1994/1995 років від Umbro. Останній і вирішальний лот становив понад 1,5 тисячі доларів.

Що потрібно знати:

Мова йде про культову жовту модель середини 90-х з синім коміром і геометричним візерунком

Розмір футболки — XL, заявлений стан — 10/10

Стартова ціна складала 3000 грн

Боротьба за право стати володарем цієї легендарної речі відбувалася у Telegram-каналі Baron Ramsey. Лот у розмірі XL був представлений в ідеальному стані – 10/10. Це робить річ особливо цінною для колекціонерів вінтажного футбольного екіпірування.

Стартова ціна футболки становила 3000 грн, з кроком підвищення від 100 грн. Проте трохи згодом організатори оголосили новий мінімальний крок – від 500 грн. Інтерес до лоту виявився надзвичайно високим: остання ставка досягла 81 800 грн. (це приблизно 1,8 тис. доларів).

Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey

У 90-х Umbro виробляв як ігрові комплекти для основної команди, так і партії для молодіжних складів та комерційні версії без індивідуальних ігрових особливостей (номерів, прізвищ, спеціальних матчевих маркувань тощо). Футболка зразка 1994/1995 років вважається однією з найзнаменитіших в історії національної команди України та залишається бажаним лотом серед поціновувачів вінтажного футбольного екіпірування.

Збірна України U-16-1994, фото: із відкритих джерел

Яскравий жовтий дизайн із синім коміром та класичним візерунком став символом перших років незалежного українського футболу.

"Це — легендарна джерсі збірної України 1994/95 років. У часи, коли в українського футболу не було грошей, але було море амбіцій. Саме в цьому дизайні Україна розпочала свій перший офіційний шлях до Євро, а молодий Андрій Шевченко робив перші кроки у збірній", — йдеться у пості Baron Ramsey у Instagram.

