Футболка збірної України пішла з молотка за великі гроші: багато хто боровся за неї (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Автор
Аукціон
Аукціон. Фото Колаж "Телеграфу"

Раритетна річ викликала ажіотаж серед колекціонерів

На аукціоні Baron Ramsey було продано культову ретро-футболку молодіжної збірної України 1994/1995 років від Umbro. Останній і вирішальний лот становив понад 1,5 тисячі доларів.

Що потрібно знати:

  • Мова йде про культову жовту модель середини 90-х з синім коміром і геометричним візерунком
  • Розмір футболки — XL, заявлений стан — 10/10
  • Стартова ціна складала 3000 грн

Боротьба за право стати володарем цієї легендарної речі відбувалася у Telegram-каналі Baron Ramsey. Лот у розмірі XL був представлений в ідеальному стані – 10/10. Це робить річ особливо цінною для колекціонерів вінтажного футбольного екіпірування.

Стартова ціна футболки становила 3000 грн, з кроком підвищення від 100 грн. Проте трохи згодом організатори оголосили новий мінімальний крок – від 500 грн. Інтерес до лоту виявився надзвичайно високим: остання ставка досягла 81 800 грн. (це приблизно 1,8 тис. доларів).

Футболка збірної України на аукціоні
Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey
Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey
Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey
Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey
Футболка України на аукціоні. Фото: Baron Ramsey

У 90-х Umbro виробляв як ігрові комплекти для основної команди, так і партії для молодіжних складів та комерційні версії без індивідуальних ігрових особливостей (номерів, прізвищ, спеціальних матчевих маркувань тощо). Футболка зразка 1994/1995 років вважається однією з найзнаменитіших в історії національної команди України та залишається бажаним лотом серед поціновувачів вінтажного футбольного екіпірування.

Збірна України U-16-1994
Збірна України U-16-1994, фото: із відкритих джерел

Яскравий жовтий дизайн із синім коміром та класичним візерунком став символом перших років незалежного українського футболу.

"Це — легендарна джерсі збірної України 1994/95 років. У часи, коли в українського футболу не було грошей, але було море амбіцій. Саме в цьому дизайні Україна розпочала свій перший офіційний шлях до Євро, а молодий Андрій Шевченко робив перші кроки у збірній", — йдеться у пості Baron Ramsey у Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Усик-футболіст став мемом, провівши на полі приблизно 15 хвилин.

