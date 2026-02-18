Не стало в 66 лет из-за болезни. От чего умер Степан Гига, в честь которого звезды собирают концерт

Гига несколько недель боролся за жизнь в больнице

Легендарный исполнитель Степан Гига скончался в декабре 2025 года из-за обостренной вирусной болезни на фоне сахарного диабета. В конце марта звезды украинского шоу-бизнеса проведут в Киеве концерт, посвященный памяти артиста.

Что известно:

Народный артист Украины Степан Гига в 2022 году пережил новую волну славы, его хиты стали вирусными среди молодой аудитории

Певец пережил две сложные операции, но скончался в декабре 2025 года из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом

Что известно о болезни и смерти Степана Гиги

Легендарный украинский артист Степан Гига ушел из жизни в возрасте 66 лет после нескольких недель тяжелой борьбы за жизнь в больнице. Его сердце остановилось 12 декабря 2025 года. Его смерть стала большой утратой для украинской сцены и для тех, кто ценил его многолетнее творчество.

Степан Гига умер в возрасте 66 лет, Фото: stepan.giga_official

О проблемах со здоровьем артиста стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда представители Гиги сообщили, что он госпитализирован в тяжелом состоянии, а все запланированные концерты отменены.

Степан Гига умер от осложнений болезни, Фото: stepan.giga_official

Позже журналист Виталий Глагола написал в своем Telegram, что после второй операции на колене исполнителю ампутировали ногу и он впал в кому. По данным источников, это стало вынужденной мерой из-за серьезных осложнений. Представители артиста воздерживались от комментариев.

На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. Именно это и стало причиной ампутации, поскольку врачи боролись за сохранение жизни пациента журналист

Несколько дней медики продолжали бороться за жизнь исполнителя, но спасти его не удалось — Степан Гига скончался в больнице Первого ТМО Львова. Похоронили его на Лычаковском кладбище, согласно его последней воле.

Похорони Степана Гиги, Фото: Telegraf

Народный артист Украины Павел Зибров в комментарии для OBOZ позже рассказал, что Степан Петрович долгое время страдал сахарным диабетом. В профессиональной кругу об этом знали, однако широкой публике подробности не раскрывались.

Степан Гига и Павел Зибров, Фото: pavlo_zibrov/Instagram

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году артист пережил новую волну популярности. Благодаря социальным сетям его старые хиты стали вирусными и на концерты стала приходить молодежь.

Хиты Степана Гиги были популярны среди молодежи, Фото: stepan.giga_official

Чтобы почтить память легендарного артиста его дети и звезды украинского шоу-бизнеса соберутся 28 марта в Киеве на концерт. Более 50 исполнителей исполнят знаковые песни маэстро и отдадут дань уважения человеку, чья музыка объединила поколения.

Концерт памяти Степана Гиги, Фото: stepan.giga_official

