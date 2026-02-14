Поместится все население Мукачево или Броваров: чем известна самая большая тюрьма в мире

Самая большая в мире тюрьма находится в Сальвадоре. Она не поражает размерами, но поражает количеством удерживаемых в ней заключенных.

Новое пенитенциарное заведение носитт нейтральное название "Центр борьбы с терроризмом". Об этом пишет Globo.

Тюремный город

Тюрьма построена в 2023 году в изолированном месте муниципалитета Теколука. Он находится в 74 километрах от столицы страны – города Сан-Сальвадор. Это заведение сразу окрестили "мегатюрьмой".

На площади 23 гектара расположился целый город, состоящий из зданий, объединенных в восемь блоков по 32 камеры в каждом. Таким образом, самая большая тюрьма в мире вместила 40 тысяч заключенных.

"Центр борьбы с терроризмом" в Сальвадоре содержит 40 тысяч заключенных

Все данные по содержанию заключенных власти не раскрывают, но журналисты пришли к выводу, что при 100-процентной наполняемости тюрьмы на одного заключенного там приходится всего 0,6 м полезной площади. По данным организации World Prison Brief, в Сальвадоре сейчас наибольшее количество заключенных в мире относительно населения. По оценкам, в стране находится примерно 65 тысяч заключенных, в то время как население страны составляет чуть более 6,3 миллиона, а это означает, что около 2% всего населения находится в тюрьмах.

Уличная война

Сальвадор действительно снискал себе славу самой опасной, бандитской, гангстерской, криминальной страны планеты. В 2015 году он установил антирекорд – 105 убийств на каждые 100 тысяч населения. Проблема этой страны заключается в уличных бандах, которые разделили между собой не только сам Сальвадор, но и забрались в соседние государства. Так, банда под названием "Мара Сальватруча" (переводимая как "сальвадорские кочевые муравьи") стала национальной угрозой безопасности США. Власти страны начали массовую депортацию членов "Мара Сальватруча" на родину в Сальвадор. А это спровоцировало рост уровня преступности в стране. Дело в том, что у "Мара Сальватруча" были конкуренты — банда Barrio 18. Они устроили настоящую уличную войну. Члены обеих банд гибли десятками, а вместе с ними полицейские и командиры армии, бизнесмены и гражданские. Начались спецоперации и в исправительные заведения хлынул новый поток заключенных, нарушивших баланс между двумя бандами. По Сальвадору снова прокатилась волна убийств, только в этот раз тюремных.

Члены банды "Мара Сальватруча" отличаются большим количеством татуировок

Сильная рука

В 2015 году новый президент Сальвадора Найиб Букеле принял решение о строительстве "Центра заключения террористов" в рамках реализации президентского плана "Сильная рука", по которому полиция начала арестовывать на улицах людей из-за их внешнего вида — наличия татуировок. Преступность снизилась, но возникла другая проблема – тюрьмы.

Мегатюрьма с суперохраной

Наличие тюрьмы, рассчитанной на 40 тысяч заключенных, не снизило проблему перенаселенности. По данным журналистов, она заполнена почти под завязку. В заведении внедрили технологии по улучшению охраны. Это дроны, датчики движения в коридорах и система распознавания лиц. Дополняет электронику электричество — колючая проволока под напряжением 15 тысяч вольт по периметру и возможность пустить ток по решеткам камер и металлическому полу.

"Центр заключения террористов" охраняет более 1000 сотрудников тюремного ведомства, 800 военнослужащих, 250 полицейских и даже специальные пограничники, патрулирующие внешний периметр.

Президент Сальвадора Найиб Букеле на открытии тюрьмы

В то же время условия содержания стали только хуже, чем были в старых тюрьмах. Номинально камера рассчитана на 100 человек. А в ней содержится 150 заключенных, которые делают из тряпок подвесные кровати или спят поочередно. На все помещение приходится два умывальника и два туалета. Окон нет, потолки высокие, в них проведена вентиляция. Кормят тоже не слишком хорошо: маисовые лепешки, бобовое пюре, иногда мясо и рыба.

В таких условиях содержатся заключенные в Сальвадоре

Свидание отменены, судебные заседания проходят исключительно в стенах заведения, доступ адвокатов очень ограничен. Никаких передач с воли, даже раз в год. Организовать ежедневные прогулки 40 тысяч человек при тесном пространстве просто невозможно. Поэтому охрана выводит заключенных на открытые площадки раз в неделю, где процесс становится похож на военную операцию: по периметру выстраиваются военные в шлемах с палками и пластиковыми щитами, приводятся в полную готовность мощные водометы, а заключенные к месту прогулки и обратно передвигаются только бегом с полусогнутой спиной.

Так выглядит прогулка заключенных в мегатюрьме

Чрезвычайные мероприятия

И такой режим введен по отношению ко всем 40 тысячам заключенных. Сальвадорские правозащитники шокированы, на президента Букели падают тонны критики, но у него есть железный аргумент: количество убийств в расчете на 100 тысяч населения стало рекордно низким — 7,8. Это примерно на уровне США и в четыре раза ниже, чем в соседнем Гондурасе.

Президент в 2022 году ввел чрезвычайное положение и вывел на улицы городов армейские части. За первые два месяца действия ЧП в Сальвадоре арестовали 36 тысяч человек. Отпустили из них всего четыре тысячи. Нетрудно догадаться о судьбе других. Поэтому, хотя данные о наполнении "Центра заключения террористов" являются государственной тайной, на самом деле все знают о ее перенаполненности.

