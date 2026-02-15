Последний день перед Масленицей. Что нельзя делать 15 февраля, чтобы не наступила "черная полоса"

Остерегайтесь в этот день обещаний и поездок

В последний день перед Масленичной неделей 2026 христиане восточного обряда в Украине чтят апостола от 70-ти Онисима. По старому стилю 15 февраля отмечается Сретение Господне.

Онисим входил в число 70 апостолов и жил в Византии. Он был рабом благочестивого христианина Филимона. Однажды, ослушавшись хозяина и опасаясь наказания, Онисим бежал в Рим. Там он оказался в темнице, где встретился с апостолом Павлом, который помог ему обрести свободу. Павел написал послание Филимону с просьбой простить беглого раба — и тот даровал ему прощение.

Онисим посвятил себя проповеди христианской веры и впоследствии стал епископом. Во времена гонений на христиан при императоре Траяне он был схвачен и после жестоких мучений принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 15 февраля

Планирование будущего. Долгосрочные планы могут не осуществиться или привести к неудачам.

Долгосрочные планы могут не осуществиться или привести к неудачам. Давать обещания. Это может навлечь череду мелких неурядиц.

Это может навлечь череду мелких неурядиц. Одалживать деньги и вещи. Может привести к финансовым трудностям в будущем.

Может привести к финансовым трудностям в будущем. Тяжелый физический труд. Как и в большинство церковных праздников, лучше воздержаться от тяжелой работы, уборки и ремонта.

Как и в большинство церковных праздников, лучше воздержаться от тяжелой работы, уборки и ремонта. Конфликты и ругань. Негативные эмоции в этот день могут "затянуться" надолго.

Негативные эмоции в этот день могут "затянуться" надолго. Дальние поездки. Дорога может быть тяжелой и неудачной.

Народные приметы 15 февраля

Яркая Луна – ждите холода.

Тает снег в поле — к хорошему урожаю.

Сосульки на крышах – в ближайшее время будет мороз.

Сильный ветер — предвестник ранней весны.

У кого именины 15 февраля

Сегодня именины отмечает Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен и София.

Праздники и события 15 февраля

День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине

Международный день операционной медицинской сестры

Международный день детей, больных раком

Всемирный день православной молодёжи

Международный день синдрома Ангельмана (International Angelman Day)

День осведомлённости о холостом образе жизни (Singles Awareness Day)

