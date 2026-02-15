Последний день перед Масленицей. Что нельзя делать 15 февраля, чтобы не наступила "черная полоса"
Остерегайтесь в этот день обещаний и поездок
В последний день перед Масленичной неделей 2026 христиане восточного обряда в Украине чтят апостола от 70-ти Онисима. По старому стилю 15 февраля отмечается Сретение Господне.
Онисим входил в число 70 апостолов и жил в Византии. Он был рабом благочестивого христианина Филимона. Однажды, ослушавшись хозяина и опасаясь наказания, Онисим бежал в Рим. Там он оказался в темнице, где встретился с апостолом Павлом, который помог ему обрести свободу. Павел написал послание Филимону с просьбой простить беглого раба — и тот даровал ему прощение.
Онисим посвятил себя проповеди христианской веры и впоследствии стал епископом. Во времена гонений на христиан при императоре Траяне он был схвачен и после жестоких мучений принял мученическую смерть.
Что нельзя делать 15 февраля
- Планирование будущего. Долгосрочные планы могут не осуществиться или привести к неудачам.
- Давать обещания. Это может навлечь череду мелких неурядиц.
- Одалживать деньги и вещи. Может привести к финансовым трудностям в будущем.
- Тяжелый физический труд. Как и в большинство церковных праздников, лучше воздержаться от тяжелой работы, уборки и ремонта.
- Конфликты и ругань. Негативные эмоции в этот день могут "затянуться" надолго.
- Дальние поездки. Дорога может быть тяжелой и неудачной.
Народные приметы 15 февраля
- Яркая Луна – ждите холода.
- Тает снег в поле — к хорошему урожаю.
- Сосульки на крышах – в ближайшее время будет мороз.
- Сильный ветер — предвестник ранней весны.
У кого именины 15 февраля
Сегодня именины отмечает Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен и София.
Праздники и события 15 февраля
- День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине
- Международный день операционной медицинской сестры
- Международный день детей, больных раком
- Всемирный день православной молодёжи
- Международный день синдрома Ангельмана (International Angelman Day)
- День осведомлённости о холостом образе жизни (Singles Awareness Day)
