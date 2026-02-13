Трамп портит настроение? На новых фото с первой леди США заметили странную деталь

Есть по меньшей мере три таких снимка

На большинстве совместных фото президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании можно увидеть, что у первой леди одно и то же выражение лица — недовольное. При этом на других публичных мероприятиях без главы Белого дома она с радостью улыбается.

Соответствующее бросается в глаза и на недавно опубликованных фото. Заметим, что нельзя исключать тот факт, что первая леди просто пытается, так сказать "держать лицо" в присутствии Трампа и быть серьезной.

Правда, на фото это выглядит так, будто она чем-то недовольна или даже злая. К примеру, как на снимке с мировой премьеры фильма Amazon MGM Studios "МЕЛАНИЯ" 29 января 2026 года в Вашингтоне. Однако если взять несколько снимков с публичных мероприятий в феврале, где она была без Трампа, ситуация кардинально другая.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

К примеру, в Бетесде, штат Мэриленд 11 февраля супруга президента США посетила детей, проходящих лечение в Национальных институтах здоровья (NIH). Ее визит был посвящен Дню влюбленных. Однако в глаза бросается не только изысканный и элегантный стиль первой леди, а то, что она искренне улыбается, когда общается с людьми. Честно говоря, найти фото с начала нового срока президентства Трампа, где госпожа Мелания так искренне радуется, довольно тяжело.

Мелания Трамп улыбается. Фото: Getty Images

Мелания Трамп улыбается. Фото: Getty Images

Также есть еще один снимок, где первая леди улыбается и выглядит счастливой. Речь идет про встречу в Голубой комнате Белого дома 4 февраля 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Мелания Трамп общалась с Китом Сигелом (слева) и Авивой Сигел (справа). Известно, что Кит Сигел, гражданин США, освобожденный с плена ХАМАС 1 февраля 2025 года после 484 дней пребывания в плену. Авива Сигел также была в плену и освобождена в ноябре 2023 года.

Кит Сигел, Мелания Трамп и Авива Сигел. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на свежих фото с Трампом заметили странную вещь.