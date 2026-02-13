Что категорически нельзя делать 13 февраля, если в будущем не хотите столкнуться с несчастьями

Остерегайтесь сегодня парикмахера и магазинов

В эту прохладною пятницу, 13 февраля, православные верующие и греко-католики чтят память преподобного Мартиниана Кесарийского.

Мартиниан родился около 350 года в Кесарии Палестинской. С 18 лет он выбрал путь отшельника, посвятив себя молитве, посту и покаянию. За свою преданность Богу молодой христианин обрел дар исцеления больных и изгнания демонов.

Однажды Мартиниан подвергся искушению со стороны женщины по имени Зоя, стремившейся его соблазнить, но сам он сумел сохранить чистоту. Зоя, раскаявшись, ушла в женский монастырь в Вифлееме и провела там оставшуюся жизнь в покаянии.

В народе этот праздник называют Мартыновым днем. Христиане обращаются с молитвой к святому и просят его о защите от искушений и укреплении семейной верности. Считается, что 13 февраля нужно избегать некоторых вещей, чтобы не навлечь несчастья в будущем.

Что нельзя делать 13 февраля

Заниматься рукоделием – притяните неудачи.

Менять прическу — это может привести к неприятностям.

Употреблять нецензурную лексику и ругаться — можно привлечь негативную энергию в дом.

Делать большие покупки – год может быть финансово нестабильным.

Народные приметы 13 февраля

Облачный и пасмурный день — будет поздняя и ненастная весна.

Мороз без снегопада — ждите жаркое и засушливое лето.

Снег тает или совсем исчез – весна будет теплой.

У кого именины 13 февраля

Сегодня именины отмечает Василий, Вера, Владимир, Анна, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей.

Праздники и события 13 февраля

Всемирный день радио (World Radio Day)

Международный день презерватива (International Condom Day)

День женской дружбы (День подруг)

Международный день "На работу на велосипеде" (International Winter Bike to Work Day)

Международный день любви к себе (International Natural Day)

День интернет-друзей (Internet Friends Day)

