Что категорически нельзя делать 13 февраля, если в будущем не хотите столкнуться с несчастьями

Татьяна Кармазина
Читати українською
Святой чтится в феврале
Святой чтится в феврале

Остерегайтесь сегодня парикмахера и магазинов

В эту прохладною пятницу, 13 февраля, православные верующие и греко-католики чтят память преподобного Мартиниана Кесарийского.

Мартиниан родился около 350 года в Кесарии Палестинской. С 18 лет он выбрал путь отшельника, посвятив себя молитве, посту и покаянию. За свою преданность Богу молодой христианин обрел дар исцеления больных и изгнания демонов.

Однажды Мартиниан подвергся искушению со стороны женщины по имени Зоя, стремившейся его соблазнить, но сам он сумел сохранить чистоту. Зоя, раскаявшись, ушла в женский монастырь в Вифлееме и провела там оставшуюся жизнь в покаянии.

В народе этот праздник называют Мартыновым днем. Христиане обращаются с молитвой к святому и просят его о защите от искушений и укреплении семейной верности. Считается, что 13 февраля нужно избегать некоторых вещей, чтобы не навлечь несчастья в будущем.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Заниматься рукоделием – притяните неудачи.
  • Менять прическу — это может привести к неприятностям.
  • Употреблять нецензурную лексику и ругаться — можно привлечь негативную энергию в дом.
  • Делать большие покупки – год может быть финансово нестабильным.

Народные приметы 13 февраля

  • Облачный и пасмурный день — будет поздняя и ненастная весна.
  • Мороз без снегопада — ждите жаркое и засушливое лето.
  • Снег тает или совсем исчез – весна будет теплой.

У кого именины 13 февраля

Сегодня именины отмечает Василий, Вера, Владимир, Анна, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей.

Праздники и события 13 февраля

  • Всемирный день радио (World Radio Day)
  • Международный день презерватива (International Condom Day)
  • День женской дружбы (День подруг)
  • Международный день "На работу на велосипеде" (International Winter Bike to Work Day)
  • Международный день любви к себе (International Natural Day)
  • День интернет-друзей (Internet Friends Day)

В Украине существует множество семейных праздников. Ранее мы уже рассказывали о том, когда в 2026 году отмечают День дедушки.

