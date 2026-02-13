Что категорически нельзя делать 13 февраля, если в будущем не хотите столкнуться с несчастьями
Остерегайтесь сегодня парикмахера и магазинов
В эту прохладною пятницу, 13 февраля, православные верующие и греко-католики чтят память преподобного Мартиниана Кесарийского.
Мартиниан родился около 350 года в Кесарии Палестинской. С 18 лет он выбрал путь отшельника, посвятив себя молитве, посту и покаянию. За свою преданность Богу молодой христианин обрел дар исцеления больных и изгнания демонов.
Однажды Мартиниан подвергся искушению со стороны женщины по имени Зоя, стремившейся его соблазнить, но сам он сумел сохранить чистоту. Зоя, раскаявшись, ушла в женский монастырь в Вифлееме и провела там оставшуюся жизнь в покаянии.
В народе этот праздник называют Мартыновым днем. Христиане обращаются с молитвой к святому и просят его о защите от искушений и укреплении семейной верности. Считается, что 13 февраля нужно избегать некоторых вещей, чтобы не навлечь несчастья в будущем.
Что нельзя делать 13 февраля
- Заниматься рукоделием – притяните неудачи.
- Менять прическу — это может привести к неприятностям.
- Употреблять нецензурную лексику и ругаться — можно привлечь негативную энергию в дом.
- Делать большие покупки – год может быть финансово нестабильным.
Народные приметы 13 февраля
- Облачный и пасмурный день — будет поздняя и ненастная весна.
- Мороз без снегопада — ждите жаркое и засушливое лето.
- Снег тает или совсем исчез – весна будет теплой.
У кого именины 13 февраля
Сегодня именины отмечает Василий, Вера, Владимир, Анна, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана и Тимофей.
Праздники и события 13 февраля
- Всемирный день радио (World Radio Day)
- Международный день презерватива (International Condom Day)
- День женской дружбы (День подруг)
- Международный день "На работу на велосипеде" (International Winter Bike to Work Day)
- Международный день любви к себе (International Natural Day)
- День интернет-друзей (Internet Friends Day)
