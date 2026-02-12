Не только вопросы безопасности: Фесенко назвал главные препятствия для выборов
Главное условие для начала избирательного процесса в Украине так и не достигнуто
В ближайшее время проведение выборов в Украине невозможно. Государственный аппарат не готов к этому ни в одном из аспектов.
В настоящее время главная предпосылка для организации такого масштабного процесса также отсутствует. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Что нужно знать:
- Для того чтобы провести выборы необходимо добиться прекращения огня на фронте
- Необходимые условия для проведения выборов отсутствуют
- Для организации процесса может потребоваться от четырех до шести месяцев
"Я могу точно сказать, что, как минимум, в течение полугода никаких выборов или референдума в Украине не будет. И не может быть ни технически, ни организационно, ни юридически и даже политически. Нет никаких предпосылок для проведения выборов", — сказал Фесенко.
Он объяснил, что первым и главным условием для этого должно быть прекращение огня на фронте. Если не будут остановлены боевые действия, выборов тоже не будет.
"Референдум может быть в случае, если будет мирное соглашение. Которое будет вынесено на референдум. На данный момент, я не вижу никаких предпосылок для мирного соглашения в ближайшее время", — подчеркнул Фесенко.
По его словам, публикация американского издания об объявлении выборов 24 февраля очень странная. А журналистам, которые обнародовали эту информацию, следует более тщательно проверять данные своих источников.
"Человек, написавший эту статью, совсем не понимает, как работает машина выборов в Украине. Но, самое главное, пока продолжается война, никаких выборов не будет", — подчеркнул Фесенко.
Он объяснил, что в ближайшие шесть месяцев организовать избирательный процесс в Украине невозможно. Даже если Россия согласится на компромиссы, и в марте будет подписано соглашение.
"В таком случае выборов за 60 дней также не будет. Это просто невозможно сделать за этот срок, потому что мы организационно и юридически к этому не готовы. По позиции ЦИК и парламентской рабочей группы по вопросам проведения выборов, нужно не менее полугода после окончания военного положения для подготовки выборов. А дальше уже можно говорить относительно даты проведения. Это может быть до 60 или 90 дней", — пояснил Фесенко и добавил, что по его личному мнению, для проведения выборов необходимо по меньшей мере 4 месяца – два на подготовку и еще два на избирательную кампанию.
