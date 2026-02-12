Не только вопросы безопасности: Фесенко назвал главные препятствия для выборов

Главное условие для начала избирательного процесса в Украине так и не достигнуто

В ближайшее время проведение выборов в Украине невозможно. Государственный аппарат не готов к этому ни в одном из аспектов.

В настоящее время главная предпосылка для организации такого масштабного процесса также отсутствует. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Что нужно знать:

Для того чтобы провести выборы необходимо добиться прекращения огня на фронте

Необходимые условия для проведения выборов отсутствуют

Для организации процесса может потребоваться от четырех до шести месяцев

"Я могу точно сказать, что, как минимум, в течение полугода никаких выборов или референдума в Украине не будет. И не может быть ни технически, ни организационно, ни юридически и даже политически. Нет никаких предпосылок для проведения выборов", — сказал Фесенко.

Он объяснил, что первым и главным условием для этого должно быть прекращение огня на фронте. Если не будут остановлены боевые действия, выборов тоже не будет.

"Референдум может быть в случае, если будет мирное соглашение. Которое будет вынесено на референдум. На данный момент, я не вижу никаких предпосылок для мирного соглашения в ближайшее время", — подчеркнул Фесенко.

По его словам, публикация американского издания об объявлении выборов 24 февраля очень странная. А журналистам, которые обнародовали эту информацию, следует более тщательно проверять данные своих источников.

"Человек, написавший эту статью, совсем не понимает, как работает машина выборов в Украине. Но, самое главное, пока продолжается война, никаких выборов не будет", — подчеркнул Фесенко.

Владимир Фесенко

Он объяснил, что в ближайшие шесть месяцев организовать избирательный процесс в Украине невозможно. Даже если Россия согласится на компромиссы, и в марте будет подписано соглашение.

"В таком случае выборов за 60 дней также не будет. Это просто невозможно сделать за этот срок, потому что мы организационно и юридически к этому не готовы. По позиции ЦИК и парламентской рабочей группы по вопросам проведения выборов, нужно не менее полугода после окончания военного положения для подготовки выборов. А дальше уже можно говорить относительно даты проведения. Это может быть до 60 или 90 дней", — пояснил Фесенко и добавил, что по его личному мнению, для проведения выборов необходимо по меньшей мере 4 месяца – два на подготовку и еще два на избирательную кампанию.

