Движение сопротивления ССО ВСУ представило уникальный календарь-справочник на 2026 год

"В этой экзистенциальной войне мы ведем летопись собственной выносливости, где 2026 становится годом новых свершений. Отсчет календаря символически начинается с 24 февраля — даты начала полномасштабного и тотального сопротивления украинцев оккупационным войскам" — отметили в ССО.

Что нового в издании календаря, посвященного Движению сопротивления?

Впервые к календарю добавили перечень важных государственных праздников и памятных дней, напоминающих о продолжительности нашей борьбы и идентичности, которую мы защищаем каждый день.

На каждой странице QR-код, который ведет на видео с историями сопротивления и уникальными кадрами операций.

Загружайте онлайн экземпляр по ссылке (на украинском и английском языках).

Присоединяйтесь к Движению сопротивления ССО ВСУ на сайте opir.org.ua.

Публикации на ресурсах пресс-службы Сил специальных операций:

Скриншоты содержания календаря в формате .png: https://fex.net/ru/s/mldeokm

Кроме того: Инициативу поддержал и львовский художник Михаил Скоп, создавший календарь ограниченного тиража "12 страниц — 12 украинских городов — символы сопротивления". В издание вошли цитаты с автографами известных украинских музыкантов: Альберта Цукренко (группа "ХЗВ"), Сергея Жадана ("Жадан и собаки"), Павла Крахмалова ("Братья Гадюкины") и Павла Гоца ("Назва"). Вы можете выиграть такой календарь, пожертвовав средства в поддержку Ассоциации ветеранов Сил специального назначения Украины.

Источник: публикация в Facebook/Михаил Скоп