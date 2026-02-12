Движение сопротивления ССО ВСУ представило уникальный календарь-справочник на 2026 год
"В этой экзистенциальной войне мы ведем летопись собственной выносливости, где 2026 становится годом новых свершений. Отсчет календаря символически начинается с 24 февраля — даты начала полномасштабного и тотального сопротивления украинцев оккупационным войскам" — отметили в ССО.
Что нового в издании календаря, посвященного Движению сопротивления?
- Впервые к календарю добавили перечень важных государственных праздников и памятных дней, напоминающих о продолжительности нашей борьбы и идентичности, которую мы защищаем каждый день.
- На каждой странице QR-код, который ведет на видео с историями сопротивления и уникальными кадрами операций.
Загружайте онлайн экземпляр по ссылке (на украинском и английском языках).
Присоединяйтесь к Движению сопротивления ССО ВСУ на сайте opir.org.ua.
Кроме того: Инициативу поддержал и львовский художник Михаил Скоп, создавший календарь ограниченного тиража "12 страниц — 12 украинских городов — символы сопротивления". В издание вошли цитаты с автографами известных украинских музыкантов: Альберта Цукренко (группа "ХЗВ"), Сергея Жадана ("Жадан и собаки"), Павла Крахмалова ("Братья Гадюкины") и Павла Гоца ("Назва"). Вы можете выиграть такой календарь, пожертвовав средства в поддержку Ассоциации ветеранов Сил специального назначения Украины.
