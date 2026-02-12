Не будет проблем с деньгами, если избежите одного действия 12 февраля: главные запреты этого дня
В этот день не стоит заниматься физическим трудом
В этот четверг православные христиане и греко-католики чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского по новому стилю. По старому календарю событие отмечалось 25 февраля.
Святой Мелетий носил титул архиепископа Антиохии – одного из главных центров раннего христианства – и играл заметную роль в церковных спорах своего времени. Его жизнь пришлась на эпоху, когда Церковь формировала ключевые догматы, и благодаря его наставничеству и проповедям многие верующие укрепляли свою веру.
Память о нем чтят в православных храмах 12 февраля, когда читают о его подвигах и прославляют в молитвенных текстах. Многие ставят в доме икону Пресвятой Богородицы, прося в молитве защиты от болезней, скорбей, пожаров и жизненных испытаний.
Традиции и приметы 12 февраля
В народных традициях 12 февраля называли Алексеем Рыбным — считали, что именно в этот день хорошо идет рыбалка, и от этого зависело благополучие семьи весной. Также этот день считался благоприятным для домашних хозяйственных дел.
- иней на окнах утром – до смены погоды;
- ветер — к метели;
- туман — к дождливому лету;
- если птицы тихо, их мало — в метель;
- звездное небо – урожайное лето.
Что нельзя делать 12 февраля
- начинать новые дела — начатые в этот день дела трудно сложатся или будут безрезультатны;
- ссориться, злословить, лгать, сплетничать — эти действия считались тем, что может привести к несчастью в семье;
- желать зла другим – негативные эмоции нежелательны в этот день;
- заниматься тяжелым трудом или рукоделием – так можно навлечь проблемы с деньгами.
