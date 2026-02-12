Не будет проблем с деньгами, если избежите одного действия 12 февраля: главные запреты этого дня

В этот день не стоит заниматься физическим трудом

В этот четверг православные христиане и греко-католики чтят память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского по новому стилю. По старому календарю событие отмечалось 25 февраля.

Святой Мелетий носил титул архиепископа Антиохии – одного из главных центров раннего христианства – и играл заметную роль в церковных спорах своего времени. Его жизнь пришлась на эпоху, когда Церковь формировала ключевые догматы, и благодаря его наставничеству и проповедям многие верующие укрепляли свою веру.

Память о нем чтят в православных храмах 12 февраля, когда читают о его подвигах и прославляют в молитвенных текстах. Многие ставят в доме икону Пресвятой Богородицы, прося в молитве защиты от болезней, скорбей, пожаров и жизненных испытаний.

Традиции и приметы 12 февраля

В народных традициях 12 февраля называли Алексеем Рыбным — считали, что именно в этот день хорошо идет рыбалка, и от этого зависело благополучие семьи весной. Также этот день считался благоприятным для домашних хозяйственных дел.

иней на окнах утром – до смены погоды;

ветер — к метели;

туман — к дождливому лету;

если птицы тихо, их мало — в метель;

звездное небо – урожайное лето.

Иней на окне. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 12 февраля

начинать новые дела — начатые в этот день дела трудно сложатся или будут безрезультатны;

ссориться, злословить, лгать, сплетничать — эти действия считались тем, что может привести к несчастью в семье;

желать зла другим – негативные эмоции нежелательны в этот день;

заниматься тяжелым трудом или рукоделием – так можно навлечь проблемы с деньгами.

