Этот дом в Днепре показывали в популярном фильме почти 50 лет назад: как он выглядит теперь

Фасад дома почти не изменился со временем

В советское время в Днепре снимали множество фильмов. В кадрах можно увидеть не только узнаваемые центральные улицы и знаковые здания, но и то, как росли новые спальные районы. Одним из фильмов, где запечатлено строительство жилмассива "Сокол", был "Странный отпуск".

В Facebook-сообществе "Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города" обратили внимание, что в этом фильме показано строительство дома №5 на жилмассиве Сокол, и опубликовали фото, как он выглядит спустя 46 лет.

Микрорайон Сокол-1 начал застраиваться в юго-восточной части Днепра в 1980-х годах. В то время город активно расширялся — параллельно возводились панельные многоэтажки на Тополе и Победе. Новые дома вырастали на пустырях, формируя привычный сегодня силуэт жилых массивов.

Строительство ж/м "Сокол" в фильме "Странный отпуск". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Именно в этот период и попали в объектив кинокамер строящиеся дома. Известно, что многоэтажку, которая попала в кадр фильма "Странный отпуск", строили в 1980 году. Среди версий называли и дом №41 на Тополе-2, и последнюю секцию дома №1 на Соколе-1. Но большинство участников обсуждения склоняются к тому, что съемки велись именно на ж/м Сокол.

Строительство ж/м "Сокол" в фильме "Странный отпуск". Фото: facebook.com/groups/yadnepr

Отдельное внимание привлекли особенности самой застройки. Отмечается, что речь идет о местном проекте блочного дома, когда за основу были взяты девятиэтажки 87-й серии. Такие блочные дома массово строились только в Днепре и некоторых городах Донецкой области.

Дом на жилмассиве "Сокол-1" в Днепре. Фото: Николай Михайлов/Facebook

Сегодня дом №5 на Соколе — обычная жилая многоэтажка, одна из многих в этом районе. Фасад дома по-прежнему остается желтого цвета, как и десятилетия назад. Но на стенах появились кондиционеры, которых, конечно, не было в кадрах 1980 года.

