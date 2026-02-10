Почти год проходила лечение: от чего умерла звезда "Один дома" Кэтрин О'Хара

Актриса боролась с онкологией, но умерла по другой причине

В субботу, 31 января, стало известно о смерти 71-летней канадской актрисы Кэтрин О’Хара. Она известная по ролям в серии фильмов "Один дома" и в сериале "Шиттс-Крик". Теперь появилась информация о причинах смерти актрисы.

Как пишет ВВС, в свидетельстве о смерти, выданном в США, указано, что Кэтрин О'Хара скончалась от тромбоэмболии легочной артерии. Однако, помимо тромба в легких, в документе в качестве хронической причины смерти указан рак прямой кишки.

Отмечается, что актриса проходила лечение от онкологического заболевания с марта 2025 года. А умерла внезапно из-за тромба в легких.

Фото: Getty Images

Напомним, что актерская карьера Кэтрин О'Хары продолжалась около пяти десятилетий. Она начинала как актриса в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television, за которое она получила свою первую премию "Эмми". Однако на весь мир прославилась благодаря роли мамы Кевина в серии рождественских фильмов "Один дома".

Фото: Getty Images

Кроме того, Кэтрин снялась в таких фильмах, как "После работы", "Битлджус", "Американская семейка", "Люблю твою жену" и множестве других. Всего в ее наследии более 120 ролей в полнометражных фильмах.

Фото: Getty Images

