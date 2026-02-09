"Сама на себя не похожа": в сети обсуждают "новое" лицо Ирины Билык (фото)

Косметолог опубликовала фото с процедуры и вызвала бурное обсуждение

Певица Ирина Билык посетила мастера по перманентному макияжу, чтобы поправить свои брови. Теперь "новое" лицо певицы бурно обсуждают в сети.

Мастер, которая выполняла процедуру с бровями, Юлианна Дружинина опубликовала в Threads фото с Ириной и кадры самой процедуры крупным планом. Эти снимки вызвали бурную реакцию среди пользователей, так как брови Билык в конечном результате выглядят не очень симметрично и даже "удивленно".

Вот что пишут люди в комментариях:

Почему Ирина становится все больше похожа на Алину Гросу?

Что-то они между собой не подружились.

Ирина выглядит несколько удивленной результатом.

Когда мастера поймут и начнут объяснять клиентам, что сначала лучше вывести эту серо-синюю гадость, а затем хорошо без перекрытий сделать новый перманент.

О, знакомое имя. Было у меня пудровое напыление чудесными пигментами Юлианны. 4 года я вывожу это, сколько тысяч уже ввалилось, а брови все еще желтоватые.

Извините, но я думала, что мастер такого уровня точно знает о барьерной защите. Да и вообще клиент в шапке, на процедуре, нарушающей целостность кожи.

Сама на себя непохожа.

Сегодня они перекрывают брови, а что будет завтра? Блокпост на носу?

И она дала согласие на публикацию таких ужасающих фото? Если бы это не Билык, вы бы никогда не перекрывали этот ужас. 3. Почему вы не объяснили, что сначала удаление и еще не одно?

Перекрывать синие брови – это не уважать саму себя и испортить лицо клиенту.

