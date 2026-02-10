Коломойскому не разрешили превращать суд в шоу – эксперт

Блогер считает, что решение суда напрямую связано с поведением бизнесмена во время заседаний

Игорь Коломойский в ближайшее время не сможет создавать информповоды для роспропаганды и расшатывать страну. Об этом написал блогер и медиаэксперт Сергей Иванов, комментируя запрет трансляций судебных заседаний по делу олигарха.

"Отныне судебные заседания с участием Коломойского – по крайней мере в ближайшее время – будут проходить без трансляции, поскольку материалы дела могут содержать государственную тайну. То есть у олигарха наконец-то забрали "концертную площадку", с которой он раскачивал страну", – отмечает эксперт.

Иванов также обращает внимание на обстоятельства, при которых трансляцию прекратили, и связал это с поведением Коломойского в зале суда.

"Характерно, что трансляцию закрыли не на ровном месте, а когда ИВК начал угрожать суду, перебивать и устраивать свои фирменные «кофейные» стендапы. А учитывая, что ему инкриминируют в т.ч. убийство, воспринимать эти угрозы легкомысленно не стоит. Да, теперь связанных с ИВК информационных поводов станет меньше, как и работы у российских пропагандистов", — отметил он.

Эксперт предостерег общество от романтизации поступков и заявлений Коломойского и напомнил обвинения, по которым судят подозреваемого.

"Напомню пару фактов. Лондонский суд обязал Коломойского и его партнера Боголюбова выплатить государственному Приватбанку 3 млрд долларов. То есть почти 130 млрд гривен "нашутил" ИВК с партнерами. Или Укрнафта, которая годами была убыточной под Коломойским и в 2022 году перешла к государству, сейчас платит более 100 млрд в бюджет. А это, на минутку, годовая пенсия миллиона пенсионеров. Вот вам и шутки. Поэтому нужно было давно отделить шоу от судебного процесса. И неважно, что делают подсудимые, чтобы избежать ответственности – танцуют, шутят или поют арии. Закон должен работать", — резюмирует Иванов.

Как известно, Игоря Коломойского обвиняют в ряде преступлений в Украине, в частности в завладении средствами "ПриватБанка", легализации незаконно полученных средств (отмывании денег), подделке банковских документов, а также в организации покушения на убийство директора юридической компании. США также обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через американские компании, которые покупали недвижимость и заводы.