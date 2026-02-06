Фреймут носит "тайные" часы за более чем 100 тыс грн: в чем его особенность

В сети обсуждают дорогостоящие часы телеведущей

Популярная украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут, которая во время войны перебралась жить за границу и лишь иногда приезжает в Украину, всегда была известна безупречным стилем. Так и аксессуары телезвезда подбирает соответствующие. В сети обсуждают необычные часы Фреймут.

На странице "cats_and_watches" в соцсети Threads опубликовали фото Ольги с известным художником Иваном Марчуком. На нем телеведущая позирует с теми самыми часами бренда Chanel за 3 480 евро (около 177 тысяч гривен).

Особенность этих часов, как утверждает автор, в том, что в них соединяются две идеи — часов и браслета.

Украинская телеведущая носит Chanel Code Coco за €3480. Почему эта модель увлекательна? Одни из первых наручных часов являлись именно женскими моделями, интегрированными в браслеты. Сами по себе часы были скорее элементом декора, чем устройством рассказал автор поста

По его словам, в 1920-х годах, когда наручные часы вошли в моду, популярным стал стиль арт-деко. Соответственно в этом аксессуаре видна строгая геометрия форм. Модель Ольги Фреймут Chanel Code Coco является сочетанием этих двух идей.

