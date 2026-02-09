Большие скидки в "АТБ" и "Сильпо": что можно купить на 60% дешевле и сэкономить 650 гривен

Наиболее ощутимые скидки длятся на бытовые товары

В супермаркетах "АТБ" и "Сильпо" появились скидки, мимо которых сложно пройти равнодушно. Цены заметно снизились сразу на несколько популярных категорий — от сладостей и кофе до товаров для дома.

Кое-где стоимость упала более чем на 60%, поэтому сейчас именно тот момент, когда обычные покупки могут приятно удивить суммой в чеке. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Скидки в "АТБ":

Конфеты Roshen Assortment Elegant, 145 г – 94,90 грн (было 179,90 грн, скидка почти 50%);

– 94,90 грн (было 179,90 грн, скидка почти 50%); Конфеты Roshen Assortment Classic, 154 г — 94,90 грн (вместо 179,90 грн);

— 94,90 грн (вместо 179,90 грн); Кондиционер для белья Lenor Орхидея и ваниль, 0,798 л – 124,90 грн (было 255,40 грн, можно сэкономить 124,90 грн);

– 124,90 грн (было 255,40 грн, можно сэкономить 124,90 грн); Кондиционер для белья Lenor Букет цветов, 0,798 л – 124,90 грн (скидка более 50%, можно сэкономить 124,90 грн);

– 124,90 грн (скидка более 50%, можно сэкономить 124,90 грн); Кондиционер для белья Lenor "Пробуждение весны", 0,987 л — 124,90 грн (цена уменьшена более чем вдвое, можно сэкономить 124,90 грн);

— 124,90 грн (цена уменьшена более чем вдвое, можно сэкономить 124,90 грн); Сыр плавленый "Своя линия" сливочный, 70 г — 13,90 грн (было 22,90 грн);

— 13,90 грн (было 22,90 грн); Ассорти из маринованных грибов Largado, 580 мл — 79,90 грн (вместо 142,90 грн);

— 79,90 грн (вместо 142,90 грн); Кофе Jacobs Monarch в зернах, 1 кг — 649,90 грн (было более 1100 грн, можно сэкономить 649,90 грн);

— 649,90 грн (было более 1100 грн, можно сэкономить 649,90 грн); Кофе молотый Jacobs Monarch Espresso, 230 г — 139,90 грн (вместо 244,40 грн);

— 139,90 грн (вместо 244,40 грн); Мороженое "Три медведя" Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг — 125,90 грн (было 229,90 грн).

Скидки в "АТБ" на 10 товаров. Фото: скриншот из магазина

Скидки в "Сильпо":

Капсулы для посудомоечной машины Finish Ultimate Plus, 45 шт. — 539,00 грн (было 1199,00 грн, можно сэкономить 539,0 грн);

— 539,00 грн (было 1199,00 грн, можно сэкономить 539,0 грн); Макароны Pasta Zara Spaghetti №3, 500 г — 44,99 грн (вместо 78,49 грн);

— 44,99 грн (вместо 78,49 грн); Ананасы кусочками "Премия" в сиропе, 850 г — 119,00 грн (было 174,00 грн);

— 119,00 грн (было 174,00 грн); Стеклянная крышка Marco Cervetti, 24 см — 139,00 грн (вместо 359,00 грн, можно сэкономить 139,0 грн);

— 139,00 грн (вместо 359,00 грн, можно сэкономить 139,0 грн); Кофе молотый L’OR Espresso Biondo, капсулы, 10 шт. — 149,00 грн (было 309,00 грн, можно сэкономить 160 грн);

— 149,00 грн (было 309,00 грн, можно сэкономить 160 грн); Чай травяной Twinings (ромашка, мед, ваниль), 20 пакетиков — 124,00 грн (вместо 279,00 грн, можно сэкономить 155 грн)

— 124,00 грн (вместо 279,00 грн, можно сэкономить 155 грн) Вафли Gastone Lago с фундуковым кремом, 45 г — 19,99 грн (было 30,99 грн);

— 19,99 грн (было 30,99 грн); Печенье Chico Miko Mini с шоколадной начинкой, 30 г – 9,99 грн (вместо 20,59 грн);

– 9,99 грн (вместо 20,59 грн); Чай Tea Moments Alpine Meadow, 15×2,2 г – 79,99 грн (было 129,00 грн);

– 79,99 грн (было 129,00 грн); Набор контейнеров для хранения Sp Berner, 17 шт. — 299,00 грн (вместо 699,00 грн, можно сэкономить 400 грн).

Что можно купить в Сильпо со скидками до 60%. Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить до 800 гривен в "Сильпо".