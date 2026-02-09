Россия может прекратить атаковать Украину с Ту-95 и Ту-160: авиаэксперт назвал простую причину

Борты есть носителями ракет Х-55/555, Х-101, Х-15

Россия может поставить на паузу удары по Украине с применением Ту-95 и Ту-160, сообщают OSTIN-каналы. Многие предполагают, что это связано не только с исчерпыванием запасов ракет, хотя атаки "шахедами", баллистикой и "Кинжалами" останутся.

Как отметил "Телеграфу" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, так называемая пауза в атаках может быть обусловлена низкой эффективностью ударов этих истребителей. То есть Россия не хочет тратить кучу денег на то, чтобы большинство ракет не достигли целей.

Криволап объясняет, что сейчас тяжелее всего силам ПВО сбивать именно баллистические ракеты, а вот крылатые в большинстве своем не долетают до своей цели. Что касается "шахедов", то их относительная эффективность обусловлена большим количеством, когда мобильные группы просто не успевают физически сбить все цели. В этом и состоит цель врага – истощать силы ПВО.

Стратегическая авиация России. Инфографика "Телеграфа"

"Крылатые ракеты оказались неэффективны. Да и калибры мы перестали учитывать за что-то серьезное. Х-101 сбивали до 90-95%", — говорит эксперт.

Он добавляет, что в настоящее время для россиян использование Ту-95 и Ту-160 во время массированных атак становится все более неэффективным. И это связано не только с тем, что с начала полномасштабной войны количество бортов скоро сократилось, особенно после операции "Паутина". Кроме того, большую роль играет соотношение эффективности ударов к их стоимости.

Добавим, что Ту-95МС является носителем ракет Х-55/555 (до 6 шт на внутренних узлах подвески) и Х-101 (до 8 шт на наружных узлах подвески), а Ту-160 – Х-15, Х-101, Х-55/Х-555.

"Крылатые ракеты имеют большую дальность, но это не имеет смысла. Более того, их не эффективность бьет по экспорту. Ведь кто захочет покупать ракеты, которые так легко сбивать?" — говорит Криволап.

Ракета Х-101. Инфографика "Телеграфа"

По его словам, по бумагам немало воздушных целей России эффективны, а на деле нет. Та же ракета Х-101, которая имеет высокую дальность полета, хорошее оборудование, но оказалась хуже Tomahawk. Что касается ракет Х-22, они достаточно большие, имеют сложную систему наведения, которую якобы россияне уже усовершенствовали, но их преимущественно используют для ударов по электрогенерации Украины.

"Использование в этой ситуации крылатых ракет неэффективно. Поэтому россияне просто сделали расчет эффективности. Что такое эффективность? Это стоимость поражения на затраты или затраты на поражение. И ты получаешь такую картинку: крылатые ракеты оказались очень неэффективны", — резюмирует эксперт.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии "Телеграфу" сказал: "Все проще. Россия накопила запас ракет Х-22 и Х-32, а Ту-22М3 долго не использовались. Тапер настал их черед".

