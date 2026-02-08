Донашивала вещи за братом и торговала на базаре: какой была до популярности Леся Никитюк

Как обычная девочка из Хмельницкого покорила шоу-бизнес

Леся Никитюк — телеведущая, актриса и одна из самых известных звезд украинского шоу-бизнеса. Сейчас она — ведущая проектов "Кто сверху?", "ЕВопросы", а также провела вместе с Тимуром Мирошниченко финал Нацотбора на Евровидение. Но ее карьера началась с обычной работы в родном Хмельницком.

Что следует знать

Леся Никитюк прошла путь от продавщицы на хмельницком рынке до одной из самых популярных телеведущих стран

В начале карьеры звезда имела ограниченный бюджет на гардероб, поэтому одалживала вещи у подруг или возвращала купленную одежду в магазины после съемок

В 2011 году она принимала участие в шоу "Рассмеши комика", "Леся Тут", "Бигуди шоу"

Родилась будущая телеведущая 19 октября 1987 в Хмельницком. После школы Леся поступила в гуманитарно-педагогический институт. Девушка работала продавщицей на хмельницком рынке и всегда мечтала о работе телеведущей.

Леся Никитюк в юные годы. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поскольку семья Леси не была богатой и даже имела проблемы с деньгами, ей приходилось донашивать одежду за старшим братом, чего совершенно не стесняется. Телеведущая также делилась, что покупала одежду на местном рынке, а примерить вещи на картонке за шторкой было для нее обыденностью.

Леся Никитюк к популярности. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также звезда признавалась, что уже в начале карьеры она носила вещи с этикетками, чтобы можно было отдать в магазин, а также брала одежду у подруг. Свой стиль и макияж Никитюк изменила уже с помощью визажистов и стилистов.

Леся Никитюк в юности. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Первым серьезным шагом в сторону шоу-бизнеса стало участие в КВН. Леся была в составе команды "Торнадо Люкс", а позже она приняла участие в "Бигуди шоу", где играла сама себя, выступая в составе дуэта "Малинки" вместе с Ольгой Панасенко на телеканале ТЕТ

В 2011 году Никитюк стала ведущей актерской программы "Леся-Здзеся" на телеканале К1, где брала интервью у украинских звезд. Настоящим трамплином для Леси стал проект "Рассмеши комика" на телеканале "1+1" в 2011 году.

Леся Никитюк и Ольга Сумская во время съемок "Леся Тут". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Первым крупным телевизионным проектом для Никитюка стала программа "Орел и Решка", где она быстро превратилась в одну из самых ярких ведущих за всю историю формата. После этого тревел-шоу она стала по-настоящему известна.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко во время съемок "Орел и решка". Фото: скриншот с видео

Позже Леся закрепила статус телезвезды участием в других популярных проектах, среди которых "Кто сверху?", "ЛеМаршрутка", "ЄПитання" и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жених-военный Леси Никитюк. Летом 2025 года телеведущая родила первенца.