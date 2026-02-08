Выражает крайнюю степень отвращения: россияне никогда не поймут этого слова

Украинский язык продолжает удивлять своей точностью

Украинский язык настолько богат и красочен, что включает в себя множество слов, которые невозможно дословно перевести. Одним из примеров является существительное "легіт", которое знают не все украинцы.

"Телеграф" решил рассказать о глаголе "остогидіти". Его смысл и оттенок невозможно передать одним словом на иностранном языке.

"Остогидіти" или "остогиднути" означает надоесть до предела, стать отвратительным, невыносимым, говорится в "Словопедии". Это слово используют, чтобы дать понять собеседнику — он стал настолько неприятен, что его общество больше невозможно терпеть.

Нередко глагол, а также созданные от него другие части речи применяются для описания состояния человека, для которого стало невыносимым что-то неодушевленное, например, жизнь или погода. Примеры использования:

– Остогидло мрячить осінній дощ.

– На душі остогидло.

Лексему можно встретить и в произведениях украинских классиков. Так, Панас Мирный писал: "Який до краю обрид, став гидким, нестерпним. Якісь даремні надії.. розбивались об гострі пороги остогидлого життя та утрат, нужди та недостачі".

