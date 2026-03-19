В два раза больше денег: один из видов выплат существенно вырос

Теперь помощь от государства назначается по упрощенной процедуре

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) увеличил размер выплат на погребение. Сумма выросла вдвое — с 4 100 до 8 500 гривен.

Такая помощь оказывается в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании. Об этом сообщает одно из областных управлений ПФУ.

"С 13 марта 2026 года в Украине вступил в силу новый размер пособия на погребение, выплачиваемый в системе общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующее решение принято постановлением правления ПФУ от 6 февраля 2026 года № 6-1. Согласно документу, сумма пособия на захоронение застрахованного лица или члена его семьи, находящегося на содержании, составляет 8500 гривен. Это решение существенно увеличило предварительный размер выплаты, ведь до 13 марта пособие на погребение составило 4100 гривен", — говорится в сообщении.

Кому предназначена помощь

Новый размер страховой выплаты установлен для случаев смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании. К категории иждивенцев относятся:

жена или муж;

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет;

лица старше 18 лет, если они стали лицами с инвалидностью до совершеннолетия;

студенты учреждений профессионального, профессионального высшего или высшего образования, обучающиеся по дневной форме — до 23 лет;

отец или мать;

дед или бабка по прямой линии родства.

Важное условие состоит в том, что члены семьи должны находиться на полном содержании застрахованного лица и не иметь собственных источников дохода. К примеру, заработной платы, пенсии или других выплат.

Кто может получить деньги

Пособие на погребение может быть выплачено застрахованному лицу, членам его семьи, другим физическим или юридическим лицам, которые фактически организовали и оплатили погребение. Например, в случае смерти работника предприятия за получением помощи могут обратиться его родственники, совершившие погребение.

Где оформляется помощь

Выплата производится по основному месту работы умершего работника. Именно работодатель выступает страхователем и представляет необходимые документы для финансирования выплаты. В то же время существуют случаи, когда порядок оформления иной. В частности, эта помощь не выплачивается через работодателя, если умерший был пенсионером, безработным, или жертвой несчастного случая на производстве. В таких ситуациях родственникам или лицам, совершившим погребение, необходимо обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.

Как оформляется помощь

Основным документом для получения средств является заявление-расчет, оформляемый страхователем (работодателем). В этом документе указываются подлежащие финансированию суммы страховых выплат. Заявление подается в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Подать ее можно двумя способами:

Лично или почтовой отправкой в бумажной форме.

В электронной форме через вэб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (с использованием КЭП) или через Портал Дія (при технической возможности).

"После того, как Пенсионный фонд получает заявление-расчет и оно приобретает статус "Принято", финансирование страхователя осуществляется в течение трех рабочих дней. После этого средства выплачиваются лицу, имеющему право на помощь", — добавили в учреждении.

