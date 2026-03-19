Стало известно, когда в "Дии" можно будет развестись онлайн

Услуга будет доступна не всем парам – назвали важное условие

Развод через "Дии" станет доступен уже в ближайшие месяцы. В Министерстве цифровой трансформации подтверждают: нормативная база уже принята, а сервис находится на финальном этапе разработки. Первые пары смогут протестировать новую функцию в конце весны.

Об этом "Телеграфу" в блиц интервью рассказала заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк. Она объяснила, что первой была услуга брака, ведь это вопросы приоритетов и восприятия.

Когда появится услуга

По словам чиновника, необходимая нормативная база уже принята — соответствующее постановление утвердило правительство. Ожидается, что к концу весны завершат техническую разработку, после чего начнется бета-тестирование.

Кто сможет воспользоваться

Услуга будет доступна только для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

Почему развод не запустили раньше

В Министерстве объясняют, что первоначально приоритет оказали браку онлайн. Это связано как с технической сложностью процесса, так и с тем, что Украина первой в мире цифровизировала полный цикл бракосочетания — от подачи заявления до регистрации через видеоконференцию с использованием электронной подписи. "Есть этап предложения, подачи заявления парой и собственно церемония бракосочетания, когда пара подключается через "Дию" к видеоконференции; в виртуальном зале для бракосочетаний влюбленных ждет регистратор, который онлайн регистрирует брак — вместо физической подписи ставится электронная подпись на акте прямо во время звонка. Свидетельство о браке появляется в "Дии" и приходит по почте. Процесс длится 20–30 минут", — объясняет Стецюк.

Из-за популярности услуги мы постепенно масштабировали наши цифровые ДРАЦСы: начинали с одного цифрового офиса, теперь их уже три – во Львове, Киеве, Днепре. Услуга оказалась очень популярной: сегодня уже более 41 тыс. пар, которые поженились в "Дии". Зоряна Стецюк, заместитель министра цифровой трансформации

Она подчеркнула, что были многочисленные запросы на услугу развода онлайн. Услуга будет доступна только для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

