"Чтоб не было как 30 лет назад": Кулеба назвал главную задачу Украины в войне в Иране

Украина должна подходить к сотрудничеству со странами Персидского залива прагматично

В результате войны на Ближнем Востоке у Украины будут хорошие перспективы. Главной задачей нашего государства является превращение военного потенциала в политический капитал.

В этой ситуации важно не просто поделиться своими знаниями в сфере БПЛА, а максимально выгодно их конвертировать в сталое сотрудничество. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале.

Потенциал в капитал

По словам экс-министра у Украины есть значительный военный потенциал. Однако важно не просто им поделиться, а "продать" его подороже.

"Наш военный потенциал будет нужен, но сейчас задача не в этом. Задача, как превратить военный потенциал в политический капитал. То есть, как за счет военных знаний углубить сотрудничество реально, а не в дипломатической риторике", — сказал Кулеба.

Он добавил, что это не должно быть "одностороннее движение" со стороны Украины. Важно, чтобы страны-партнеры поняли выгоду от сотрудничества.

"Мы должны, по сути, привязать к себе страны, которым эти решения нужны. Потому что не может быть так, как было в предыдущие 30 лет, что у нас забирают знания, хлопают по плечу и дальше продолжают жить, как хотят. Следовательно, задача не в том, чтобы что-то отдать, а в том, чтобы максимально дорого это продать", — подчеркнул Кулеба.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина отправила три команды специалистов в три разных страны: Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По его словам, все американские эксперты понимают, что в отражении массированных атак "шахедов" может помочь только украинский опыт. Также президент напомнил, что ранее Киев предлагал США сотрудничество. В частности в сфере дронов.

"Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка и пока мы не подписали дрон-дил. Но мы открыты", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил вероятность ракетного удара Ирана по территории Украины. Теоретически, иранские баллистические ракеты могут достичь Киева.