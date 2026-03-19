Не дай Бог, Украина не получит помощь от партнеров, — Гетманцев объяснил, возможен ли кризис

Ключевые решения зависят как от партнеров, так и украинского парламента.

В ближайшие месяцы Украину может постигнуть финансовая трагедия, если средства международной помощи не будут разблокированы. Об этом "Телеграфу" сказал нардеп от "Слуги народа", глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Что нужно знать

Украина зависит от внешнего финансирования партнеров

Решения о помощи тормозятся как в ЕС, так и в Украине

Украина может потерять программу МВФ на $8,1 млрд

Для получения средств нужны изменения в налоговое законодательство, среди прочего — контроль онлайн-торговли

"Это связано с внешним финансированием, которое зависит, во-первых, от политических решений внутри ЕС, во-вторых — политических решений внутри Украины. И там, и там мы видим определенные сложности с принятием этих решений. Поэтому собственно оттуда и у нас и есть предчувствие [финансовой трагедии]", — отметил Гетманцев.

По словам нардепа, внутренние сложности лежат в плоскости принятия решений парламентом. "Но не соглашаюсь, что кризис парламентский, он политический. Но вряд ли переговоры с МВФ помогут решить этот кризис. Но я думаю, что мы приведем в сознание Верховную Раду, и он примет те решения, которые необходимы", — говорит нардеп.

Если в ближайшее время Украина не получит средства, это будет настоящей проблемой. "Ибо если их [средств от партнеров] не будет — не дай Бог, что произойдет в финансовой сфере… я даже не хочу об этом говорить. Это измеряется не полугодием, а месяцами", — резюмировал Даниил Гетманцев.

Напомним, что по информации Bloomberg, Украина рискует потерять помощь от МВФ в рамках программы финансирования на 8,1 млрд долларов, если до апреля не примет изменения в налоговое законодательство. В частности, относительно ограничения упрощенной системы для ФЛП, контроля за онлайн-торговлей (OLX и аналоги) и внедрения дополнительных механизмов отслеживания доходов граждан.