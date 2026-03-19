Зеленский назвал 5 угроз перед переговорами с Россией: главные заявления президента с Евросовета

Украина укрепляет оборону, ищет новые ресурсы и нацелена на присоединение к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями принял участие в заседании Европейского совета, где обратился к лидерам стран ЕС. В частности речь шла о безопасности, переговорах с Россией, финансовой поддержке и перспективах евроинтеграции страны.

В этом материале "Телеграф" собрал главные заявления главы государства. Он подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности, продолжения помощи и ясности в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

Переговоры с Россией

В последние дни Киев получал сигналы от Соединенных Штатов Америки о возможном скором возобновлении переговоров с Россией. При этом Зеленский поставил под вопрос, с каким настроем российская сторона может вернуться к диалогу. По его словам, важно не допустить, чтобы Москва подошла к переговорам с ощущением усиленных позиций. На это влияет сразу несколько факторов:

Первый: россияне видят активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Залива, и они могут подумать, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет.

Второй: 20-й пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру.

Третий: Соединенные Штаты смягчили некоторые санкции против России, что приносит значительные средства в военный бюджет Путина.

Четвертый: Уже третий месяц не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы – пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год.

Пятый: даже сегодня мы наверняка не знаем, будет ли эта поддержка разблокирована.

Программа PURL

Президент говорит, что Киев высоко ценит поддержку европейских партнеров в защите страны от российских ударов, особенно в сфере противовоздушной обороны и производства беспилотников. Украина намерена и дальше использовать все возможные механизмы для поиска ракет к системам Patriot. В этом контексте он отметил важность программы PURL.

Мы знаем: не всем нравится идея использования части из 90 миллиардов на покупку ракет для Patriot через PURL, если нет других вариантов. Но если других вариантов действительно нет, это необходимо для защиты от российских баллистических ударов – вопрос спасения жизней объяснил глава государства.

Справка: Программа PURL (Patriot Update and Resupply Logistics) — это специальная инициатива, через которую Украина получает ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Это логистическая и финансовая программа, которая позволяет закупать и доставлять ракеты, необходимые для защиты от российских ракетных ударов.

Вступление Украины в ЕС

Зеленский выразил мнение, что Россия должна осознавать и почувствовать, что Украина точно будет частью ЕС и этот процесс необратим. Для этого проводятсявнутренние реформы и работаем на внешнем уровне, чтобы обеспечить четкую дату вступления в Евросоюз.

Если будет определена четкая дата, это означает, что Россия никак не сможет заблокировать наше вступление. Вы видите, как блокируются разные вещи и как сложно объединенной Европе реализовать даже уже принятые решения. Этого не должно произойти с открытием кластеров для Украины или с нашим вступлением – вопрос доверия, безопасности и будущего подытожил он.

