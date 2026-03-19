Путин оказался на коленях в Кремле: что произошло (фото)

Глава Кремля пропиарился на российских паралимпийцах

В четверг, 19 марта, президент РФ Владимир Путин наградил российских паралимпийцев за выступление на Паралимпийских играх в Италии. России выступала на Играх без ограничений и заняла 3-е место в медальном зачете.

Что нужно знать

Путин принял российских паралимпийцев в Кремле

Президент России наградил медалистов Игр

Глава Кремля приклонил колено перед Голубковым, который посвятил ему медаль

Примечательно, что Путин встал на колено, чтобы наградить Ивана Голубкова. Награждение состоялось в Кремле, передает Р-Спорт.

Владимир Путин и Иван Голубков/Фото: РИА Новости Спорт

Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку. Я знаю, что вы очень нас поддерживаете — паралимпийцев. Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране. Иван Голубков

Российские медалисты Паралимпиады-2026 были награждены орденом Дружбы. Голубков на Играх выиграл 2 золотые медали в паралыжных гонках среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс сидя). Иван прославился тем, что посвятил "золото" Паралимпиады-2026 Путину.

Напомним, Россия и Беларусь были представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, Украина бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.