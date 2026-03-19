Сотни безымянных могил. Как сейчас выглядит Национальное мемориальное кладбище под Киевом (репортаж)

Кладбище открыли только больше полгода назад

Каждый день почти все кладбища Украины принимает в свою землю погибших бойцов. Количество голубо-желтых флагов пробирает до мурашек, но больше всего щемит за пустые надгробия. Так как там похоронены бойцы, которых не идентифицировали.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Национальном военном мемориальном кладбище Киевской области. Именно здесь тишина режет слух, а брошенный взгляд вокруг – сердце.

На фото хорошо видно количество одинаковых надгробий, уже давно превысившее сотню. Каждый день здесь проходят новые захоронения, но довольно редко бывают родные и близкие. Кладбище находится возле села Вита-Почтовая.

На первый взгляд почти все надгробия и могилы одинаковые, но они отличаются серийным номером. Даже мысль о том, что людей хоронят с номером на гробу и каменной плите, вызывает неистовую боль. Ведь сотни безликих могил – это сотни семей, которые не знают, что их отец, сын или брат уже никогда не вернется домой.

Среди каменного молчаливого фона выделяются могилы, которые со временем удалось идентифицировать. Они как будто уже окроплены морем слез и тоской. На некоторых стоят свечи, детские игрушки или личные вещи. Каждая могила идентифицированного или нет бойца — это страшная плата за свободу и Независимость Украины, это самое болезненное проявление мужества и стойкости украинского народа.

Для справки

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) — это главный государственный мемориальный комплекс вблизи Киева (с. Вита-Почтовая), созданный для почетного захоронения и чествования павших защитников и защитниц Украины. Мемориал включает в себя секторы захоронений, колумбарий, крематорий и музей. Первые захоронения прошли 29 августа 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Киеве почтили память погибших в Мариупольском драмтеатре.