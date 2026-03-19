Безуглая дерзко отреагировала на то, что ее могут судить за госизмену

В Офисе Генерального прокурора подтвердили наличие двух уголовных производств

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая отреагировала на открытие уголовного производства. В частности, ее обвиняют в государственной измене.

Парламентарий опубликовала сообщение в Telegram-канале.

"Меня не испугать", — лаконично написала она.

Так народная избранница ответила на пост нардепа от "Батькивщины" Сергея Таруты, которое распространили СМИ. Речь идет о том, что следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным. В частности, распространение информации о 72-й бригаде.

После заявлений депутата о выводе войск уже менее чем через сутки россияне перебросили на это направление значительные силы, отметил Тарута и подчеркнул, что это не единичный случай.

Эту информацию подтвердили Telegram-каналу "Труха" в Офисе Генерального прокурора.

"Дела открыты во исполнение определений Печерского райсуда Киева по обращениям заявителей. Досудебное расследование поручено следователям ГБР", — сообщили в ОГП.

Стоит отметить, что о госизмене Безуглой говорят даже не первый год. Так, еще в 2024-м политический эксперт Алексей Голобуцкий писал: "Марьяна Безуглая за два дня наговорила на статью о госизмене. (…) Разглашение информации о передвижении подразделений ВСУ. Почти в прямом эфире. (…) Она пытается информационно уничтожить наиболее значимые секторы обороны. 111 УКУ. Безуглой должны заняться силовики".

