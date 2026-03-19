Уже не треть: популярный оператор передумал резко поднимать тарифы после скандала

Первоначально планировалось подорожание на 100 грн

Один из операторов мобильной связи после общественного недовольства и скандала решил снизить порог повышения мобильных тарифов. Речь идет о lifecell, уже сообщившем хорошую новость клиентам.

Как отметил корреспондент "Телеграфа", получивший сообщение от lifecell, повышение планировалось с апреля. Сумма нового тарифа за месяц должна была составить 400 грн, но ее изменили на 320 грн. При этом старая цена составляла 300 грн, то есть сначала планировали подорожание на 33%, а сейчас – 6%.

Заметим, что решение о новых ценах изменили буквально за день. Ведь только 18 марта сообщили о повышении на 100 грн, а 19 марта его снизили до 20 грн.

Сообщение от lifecell

Пользователям подорожание на 100 грн объясняли тем, что из-за объективного роста операционных расходов, в частности, на электроэнергию, резервное питание базовых станций, техническую поддержку и восстановление телеком-инфраструктуры в условиях войны оператор вынужден изменить цену. Так как себестоимость услуги возросла.

Какие тарифы должны были ввести с апреля 2026 года

"Просто Лайф":

стандартная цена — 320 вместо 210 грн/месяц;

номер идентифицирован или персонифицирован — 270 вместо 180 грн/месяц;

номер перенесен в сеть lifecell — 200 вместо 120 грн/месяц;

"Свободный Лайф":

стандартная цена — 500 вместо 425 грн/месяц;

номер идентифицирован или персонифицирован — 450 вместо 375 грн/месяц;

номер перенесен в сеть lifecell — 300 вместо 240 грн/месяц.

стандартная цена — 400 вместо 300 грн/месяц;

номер идентифицирован или персонифицирован — 350 вместо 250 грн грн/месяц;

номер перенесен в сеть lifecell — 270 вместо 160 грн/месяц.

"Жара Лайт" должна была подорожать до 275 вместо 195 грн/месяц.

Новые тарифы от lifecell

