Украина даже не в топ-5? Какие шансы на победу группы Leléka на "Евровидении"

Букмекеры пророчат победу Финляндии

"Евровидение 2026", которое в этом году состоится в Вене, стремительно приближается, но для Украины стартовые расписания выглядят не слишком обнадеживающе — наша конкурсная песня пока не пробивается даже в топ-5 фаворитов.

По оценкам букмекеров, наши шансы на победу сейчас колеблются на уровне около 3% – гораздо ниже, чем у главных фаворитов. Абсолютный лидер перегонов — страна, которая побеждала на "Евровидении" один раз — в 2006-м.

Речь идет о Финляндии – шансы на их победу оценивают в 29%. Страну будут представлять Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней "Liekinheitin". В конкурсном треке они поют о сложной, но страстной любви, которая сжигает пару, но одновременно притягивает.

На втором месте укрепились Дания и Франция, чьи шансы на победу оценивают в 12%. Данию в этом году представляет Søren Torpegaard Lund с песней "Før vi går hjem" ("Перед тем, как мы пойдем домой"). Трек посвящен теме пылкой, но преходящей страсти и сложным чувствам, возникающим после нее.

Францию в этом году представляет певица Monroe с песней "Regarde!" По словам самой исполнительницы, песня несет месседж о том, что именно любовь объединяет людей, несмотря на все отличия и трудности.

Трек, который представит Украину на "Евровидении", будет исполнять группа Leléka и называется "Ridnym". Он о родной земле, корнях и силах внутри себя. Песня сочетает современную музыку с украинскими народными мотивами и рассказывает о единстве и поддержке, которая помогает держаться даже в сложные времена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда состоится "Евровидение-2026". Уже известны даты полуфиналов и финала.