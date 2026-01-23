Из-за России перенесли чемпионат Европы: друзья Украины пошли на странный шаг

Франция получит право на проведение престижного турнира из-за жесткой позиции Эстонии по РФ

Влияние России на международный спорт продолжает расти. Как и ожидалось, РФ добилась переноса чемпионата Европы-2026 по фехтованию из Эстонии.

FIE отобрала ЧЕ-2026 по фехтованию у Эстонии

Эстонские власти не хотели пускать россиян на свою территорию

Турнир отдали Франции

Об этом сообщает издание Õhtuleht. Турнир должен был пройти в Таллине в июне 2026 года.

Международная федерация фехтования (FIE) приняла данное решение еще 14 января, однако лишь в пятницу, 23 января, уведомила об этом Эстонию. Причина переноса — отказ Эстонии допускать спортсменов из РФ и Беларуси на свою территорию.

Таллин получил право на проведение чемпионата Европы в 2024 году. Однако в ноябре 2025 года были изменены правила и требования, касающиеся получения нейтрального статуса спортсменами, что упростило представителям стран-агрессоров его получение. Это стало ключевым фактором, повлиявшим на решение о переносе турнира.

Евро-2026 по фехтованию передано Франции. Французские власти, хоть и являются друзьями Украины, однако, в отличие от Польши, балтийских и скандинавских стран, проявляют гибкость к российским атлетам. К примеру, представители РФ в нейтральном статусе были допущены на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Напомним, на чемпионате мира-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия) прошли митинги против участия спортсменов из РФ. Россияне получили приглашение на турнир в нейтральном статусе (без флага и гимна).