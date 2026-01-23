Через Росію перенесли чемпіонат Європи: друзі України пішли на дивний крок

Франція отримає право на проведення престижного турніру через жорстку позицію Естонії по РФ

Вплив Росії на міжнародний спорт продовжує зростати. Як і очікувалося, РФ домоглася перенесення чемпіонату Європи-2026 з фехтування з Естонії.

FIE відібрала ЧЄ-2026 з фехтування в Естонії

Естонська влада не хотіла пускати росіян на свою територію

Турнір віддали Франції

Про це повідомляє видання Õhtuleht. Турнір мав пройти у Таллінні у червні 2026 року.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила це рішення ще 14 січня, проте лише в п’ятницю, 23 січня, повідомила про це Естонію. Причина перенесення — відмова Естонії допускати спортсменів із Росії та Білорусі на свою територію.

Таллінн отримав право на проведення чемпіонату Європи у 2024 році. Однак у листопаді 2025 року було змінено правила та вимоги щодо набуття нейтрального статусу спортсменами, що спростило представникам країн-агресорів його отримання. Це стало ключовим фактором, який вплинув на рішення щодо перенесення турніру.

Євро-2026 з фехтування передано Франції. Французька влада, хоч і є друзями України, проте, на відміну від Польщі, балтійських та скандинавських країн, проявляє гнучкість до російських атлетів. Наприклад, представників РФ у нейтральному статусі було допущено на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2025 з фехтування у Тбілісі (Грузія) пройшли мітинги проти участі спортсменів із РФ. Росіяни отримали запрошення на турнір у нейтральному статусі (без прапора та гімну).