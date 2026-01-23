Надругался над флагом и оскорбил Украину: россиянин устроил громкий скандал на Евро-2026 (видео)

Представитель РФ прячется под флагом Армении

На чемпионате Европы-2026 по футзалу произошел неприятный инцидент. Бывший российский футзалист Денис Неведров, который сейчас представляет Армению, оскорбил Украину. Происшествие произошло после матча Украина — Армения (1:2) в Каунасе (Литва).

Сборная Украины проиграла Армении на Евро-2026 по футзалу

Российский армянин Неведров оскорбил Украину

Позднее футзалист сделал еще одну провокацию против Сине-желтых

Неведров оскорбил Украину сразу же после финального свистка, после чего опубликовал неоднозначный пост в соцсетях. Об этом сообщает "Телеграф".

Сразу же после победы армяне праздновали успех всей командой. Все бы ничего, но Неведров внезапно начал в прямом эфире оскорблять Сине-желтых.

Лохи, Украина! Лохи, на**й! Денис Неведров

Спустя некоторое время Неведров, который до сих пор является гражданином РФ, опубликовал в социальных сетях провокационный пост с результатом игры. Денис решил "пошутить" и налепил эмодзи "смущение" на украинский флаг.

Отметим, Неведров — уроженец Тюменской области (РФ), выступал за молодежную сборную России, однако с 2021 года представляет национальную команду Армении. На данный момент играет за российский клуб "Тюмень".

Напомним, на прошлом Евро сборные Украины и России пересеклись в полуфинале турнира. Тогда игра завершилась громким международным скандалом. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позднее наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).