В Украине засчитали уникальный гол без ворот (видео)

Судейский скандал прогремел в отечественном футзале

В центральном поединке 9-го тура украинской Экстра-лиги "Атлетик" из Днепра обыграл "Ураган" из Ивано-Франковска. В этом поединке был забит удивительный гол, который нельзя было засчитывать.

Что нужно знать

"Атлетик" победил "Ураган" со счетом 6:2

Первый гол в матче был забит, когда ворота были не на своем месте

Правила гласят, что взятие ворот в таком случае засчитывать было нельзя

Момент попал в официальную трансляцию матча на YouTube. Об этом сообщает "Телеграф".

На 10-й минуте встречи при счете 0:0 днепряне вышли вперед. Во время атаки ворота были случайно сдвинуты, однако Эдуард Нагорный сумел попасть в цель, несмотря на аномальное положение ворот. После небольшой паузы арбитры Дмитрий Дудка и Роман Гейло указали на центр поля.

Видео гола Нагорного смотреть с 28:40

Согласно правилам, если атакующий игрок случайно сдвигает или переворачивает ворота соперника, гол не засчитывается и игра возобновляется вбросом мяча. Большого скандала не случилось — уж слишком велико было преимущество "Атлетика", однако сам момент вызывает вопросы. К слову, "Атлетик" идет 3-м, а "Ураган" 5-м в турнирной таблице чемпионата Украины.

Турнирное положение команд в украинской Экстра-лиге по футзалу

