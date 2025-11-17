В Украине засчитали уникальный гол без ворот (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Судейский скандал прогремел в отечественном футзале
В центральном поединке 9-го тура украинской Экстра-лиги "Атлетик" из Днепра обыграл "Ураган" из Ивано-Франковска. В этом поединке был забит удивительный гол, который нельзя было засчитывать.
Что нужно знать
- "Атлетик" победил "Ураган" со счетом 6:2
- Первый гол в матче был забит, когда ворота были не на своем месте
- Правила гласят, что взятие ворот в таком случае засчитывать было нельзя
Момент попал в официальную трансляцию матча на YouTube. Об этом сообщает "Телеграф".
На 10-й минуте встречи при счете 0:0 днепряне вышли вперед. Во время атаки ворота были случайно сдвинуты, однако Эдуард Нагорный сумел попасть в цель, несмотря на аномальное положение ворот. После небольшой паузы арбитры Дмитрий Дудка и Роман Гейло указали на центр поля.
Согласно правилам, если атакующий игрок случайно сдвигает или переворачивает ворота соперника, гол не засчитывается и игра возобновляется вбросом мяча. Большого скандала не случилось — уж слишком велико было преимущество "Атлетика", однако сам момент вызывает вопросы. К слову, "Атлетик" идет 3-м, а "Ураган" 5-м в турнирной таблице чемпионата Украины.
Напомним, сборная Беларуси по футзалу прошла отбор на чемпионат Европы-2026 в Латвии и Литве, добавив головной боли функционерам из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Дело в том, что балтийские страны запретили проводить на своей территории матчи с командой Беларуси. В итоге УЕФА нашел решение в этой ситуации.