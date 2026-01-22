Евро-2026 по футзалу: расписание и результаты матчей сборной Украины (видео)

Сине-желтые попытаются выиграть заветный трофей

В четверг, 22 января, мужская сборная Украины по футзалу начинает свой путь на чемпионате Европы-2026. Украина имеет неплохие результаты в этом виде спорта, однако побед на больших турнирах у Сине-желтых пока нет.

Что нужно знать

13-й чемпионат Европы по футзалу пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Латвии, Литве и Словении

Сборная Украины сыграет в группе B

Сине-желтые претендуют на медали

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на Евро-2026 по футзалу. Добавим, что в прямом эфире за играми ЧЕ-2026 можно следить на медиа-платформе Megogo.

Сборная Украины на Евро-2026 по футзалу начнет свой путь на турнире с групповой стадии. Украинцы сыграют в квартете B вместе с Литвой, Арменией и Чехией. Из группы в плей-офф выйдут 2 лучшие команды.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на чемпионате Европы-2026 по футзалу (обновляется)

Четверг, 22 января

17:00. Каунас. Армения – Украина

Воскресенье, 25 января

17:00. Каунас. Украина – Литва

Среда, 28 января

20:30. Рига. Чехия – Украина

Состав сборной Украины на Евро-2026 по футзалу

Вратари: Иван Белимов ("Каспий", Казахстан), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Киев Футзал"),

Универсалы: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев (все – ХИТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин (все – "Евробус", Польша), Петр Шотурма, Илья Приходько ("Ураган"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания), Николай Микитюк ("Рибера Наварра", Испания).

Отметим, сборная Украины дважды играла в финале Евро и оба раза проиграла. На последнем ЧЕ Сине-желтые дошли до полуфинала, где играли против России. А в матче за "бронзу" украинцы уступили Испании. На ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины выиграла "бронзу".