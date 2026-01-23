Рус

Поглумився над прапором і образив Україну: росіянин влаштував гучний скандал на Євро-2026 (відео)

Михайло Корнілов
Денис Нєвєдров у матчі Україна – Вірменія Новина оновлена 23 січня 2026, 10:57
Денис Нєвєдров у матчі Україна – Вірменія. Фото Getty Images

Представник РФ ховається під прапором Вірменії

На чемпіонаті Європи-2026 з футзалу стався неприємний інцидент. Колишній російський футзаліст Денис Нєвєдров, який зараз представляє Вірменію, образив Україну. Це сталося після матчу Україна — Вірменія (1:2) у Каунасі (Литва).

Що потрібно знати

  • Збірна України програла Вірменії на Євро-2026 з футзалу
  • Російський вірменин Нєвєдров образив Україну
  • Пізніше футзаліст зробив ще одну провокацію проти Синьо-жовтих

Нєвєдров образив Україну відразу після фінального свистка, після чого опублікував неоднозначний пост у соцмережах. Про це повідомляє "Телеграф".

Одразу після перемоги вірмени святкували успіх усією командою. Все б нічого, але Нєвєдров раптово почав у прямому етері ображати Синьо-жовтих.

Лохи, Україна! Лохи, на**й!

Денис Нєвєдров

Через деякий час Нєвєдров, який досі є громадянином РФ, опублікував у соціальних мережах провокаційну публікацію з результатом гри. Денис вирішив "пожартувати" і наліпив емодзі "збентеження" на український прапор.

Зазначимо, Нєвєдров — уродженець Тюменської області (РФ), виступав за молодіжну збірну Росії, проте з 2021 представляє національну команду Вірменії. Наразі грає за російський клуб "Тюмень".

Відеоогляд матчу Вірменія – Україна

Нагадаємо, минулого Євро збірні України та Росії перетнулися у півфіналі турніру. Тоді гра завершилася гучним міжнародним скандалом. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пізніше покарав Українську асоціацію футболу (УАФ).

