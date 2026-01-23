Поглумився над прапором і образив Україну: росіянин влаштував гучний скандал на Євро-2026 (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Представник РФ ховається під прапором Вірменії
На чемпіонаті Європи-2026 з футзалу стався неприємний інцидент. Колишній російський футзаліст Денис Нєвєдров, який зараз представляє Вірменію, образив Україну. Це сталося після матчу Україна — Вірменія (1:2) у Каунасі (Литва).
Що потрібно знати
- Збірна України програла Вірменії на Євро-2026 з футзалу
- Російський вірменин Нєвєдров образив Україну
- Пізніше футзаліст зробив ще одну провокацію проти Синьо-жовтих
Нєвєдров образив Україну відразу після фінального свистка, після чого опублікував неоднозначний пост у соцмережах. Про це повідомляє "Телеграф".
Одразу після перемоги вірмени святкували успіх усією командою. Все б нічого, але Нєвєдров раптово почав у прямому етері ображати Синьо-жовтих.
Лохи, Україна! Лохи, на**й!
Через деякий час Нєвєдров, який досі є громадянином РФ, опублікував у соціальних мережах провокаційну публікацію з результатом гри. Денис вирішив "пожартувати" і наліпив емодзі "збентеження" на український прапор.
Зазначимо, Нєвєдров — уродженець Тюменської області (РФ), виступав за молодіжну збірну Росії, проте з 2021 представляє національну команду Вірменії. Наразі грає за російський клуб "Тюмень".
Нагадаємо, минулого Євро збірні України та Росії перетнулися у півфіналі турніру. Тоді гра завершилася гучним міжнародним скандалом. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пізніше покарав Українську асоціацію футболу (УАФ).