Поглумився над прапором і образив Україну: росіянин влаштував гучний скандал на Євро-2026 (відео)

Представник РФ ховається під прапором Вірменії

На чемпіонаті Європи-2026 з футзалу стався неприємний інцидент. Колишній російський футзаліст Денис Нєвєдров, який зараз представляє Вірменію, образив Україну. Це сталося після матчу Україна — Вірменія (1:2) у Каунасі (Литва).

Що потрібно знати

Збірна України програла Вірменії на Євро-2026 з футзалу

Російський вірменин Нєвєдров образив Україну

Пізніше футзаліст зробив ще одну провокацію проти Синьо-жовтих

Нєвєдров образив Україну відразу після фінального свистка, після чого опублікував неоднозначний пост у соцмережах. Про це повідомляє "Телеграф".

Одразу після перемоги вірмени святкували успіх усією командою. Все б нічого, але Нєвєдров раптово почав у прямому етері ображати Синьо-жовтих.

Лохи, Україна! Лохи, на**й! Денис Нєвєдров

Через деякий час Нєвєдров, який досі є громадянином РФ, опублікував у соціальних мережах провокаційну публікацію з результатом гри. Денис вирішив "пожартувати" і наліпив емодзі "збентеження" на український прапор.

Зазначимо, Нєвєдров — уродженець Тюменської області (РФ), виступав за молодіжну збірну Росії, проте з 2021 представляє національну команду Вірменії. Наразі грає за російський клуб "Тюмень".

Відеоогляд матчу Вірменія – Україна

Нагадаємо, минулого Євро збірні України та Росії перетнулися у півфіналі турніру. Тоді гра завершилася гучним міжнародним скандалом. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пізніше покарав Українську асоціацію футболу (УАФ).