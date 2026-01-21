Его гибель изменила футбол: кто такой Эмилиано Сала

Аргентинский футболист погиб в авиакатастрофе

В январе 2019 года в небе над Ла-Маншем разбился частный самолет Piper PA-46 Malibu. На борту был известный аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Что нужно знать

Сала погиб в авиакатастрофе 21 января 2019 года

"Нант" и "Кардифф Сити" до сих пор судятся из-за трагедии

Гибель футболиста изменила подход клубов к трансферам и перевозкам игроков

"Телеграф" рассказывает о трагедии, которая навсегда изменила профессиональный футбол. К сожалению, имя Эмилиано до сих пор всплывает в заголовках СМИ из-за судовых процессов между валлийским "Кардифф Сити" и французским "Нантом".

Последнее фото Эмилиано Сала с игроками "Нанта"/Фото: instagram.com/emilianosala9

За два дня до трагедии Эмилиано официально перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити" за 15 млн фунтов стерлингов. Сала успешно прошел медосмотр в Кардиффе, однако решил ненадолго вернуться в Нант, чтобы попрощаться с друзьями и забрать личные вещи.

Эмилиано Сала перешел в "Кардифф Сити"/Фото: instagram.com/emilianosala9

По пути обратно частный самолет с футболистом на борту пропал с радаров вблизи Олдерни и маяка Каскетс в районе Нормандских островов.

Олдерни на карте Европы

Английская поисковая операция в первые дни трагедии плодов не дала. Остатки самолета и тело футболиста обнаружила уже частная поисковая операция, которую проспонсировали семья Салы, а также ряд известных игроков. Похороны Эмилиано состоялись 17 февраля 2019 года в его родном городе Прогресо (Аргентина) на территории клуба "Сан-Мартин", где он начинал карьеру. Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не нашли.

К слову, "Кардифф Сити" и "Нант" до сих пор судятся. Валлийский клуб требует с французов 100 млн фунтов стерлингов.

По мнению "Кардиффа", трансфер Эмилиано был организован при участии нелицензированного агента Вилли Маккея, который и организовал злополучный рейс на частном самолете. В "Нанте" настаивают, что переходом Салы занимался сын Вилли Марк Маккей, у которого есть лицензия для этого, а смерть футболиста произошла из-за утечки угарного газа в самолете и отсутствия должной сертификации рейса, что никак не связано с трансфером.

Напомним, "Кардифф" выплатил "Нанту" 15 млн фунтов стерлингов так как юридически трансфер состоялся. Британский клуб оспаривает это, пытаясь доказать, что "Нант" юридически ответствен за участие в трансфере запрещенных посредников (Вилли Маккей), что привело к трагедии.

В любом случае гибель Эмилиано привела к серьезным изменениям в юридической и организационной структуре футбола, особенно это проявилось в трансферных вопросах и безопасности перелетов. Трагедия Салы выявила проблему нелегальных "серых" чартеров в футболе, а также подсветила хаос в работе нелицензированных посредников.

