Плакало небо: в Киеве попрощались с легендой футбола Владимиром Мунтяном (фото)

Великого футболиста провели в последний путь

В среду, 3 декабря, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялась церемония прощания с великим украинским футболистом Владимиром Мунтяном. В этот день шел дождь — само небо оплакивало легенду футбола.

Что нужно знать

Владимир умер 1 декабря

3 декабря в Киеве легенду провели в последнюю путь

Похоронят великого футболиста на Байковом кладбище

Корреспондент "Телеграфа" побывал на церемонии прощания с Мунтяном. Ее посетили друзья, близкие, болельщики и "динамовцы" разных возрастов.

Прощание с Владимиром Мунтяном в Киеве

Мунтян — выдающийся советский и украинский футболист, выступавший на позиции полузащитника, заслуженный тренер Украины. Почти всю игровую карьеру провел в киевском "Динамо", несколько матчей также сыграл за столичный СКА. Работал тренером в системе киевского "Динамо", тренировал ряд украинских команд, российскую "Аланию", мадагаскарскую "Косфабу" и сборную Гвинеи.

Мунтян первым из советских футболистов получил 7 золотых медалей чемпионата СССР (позднее это достижение повторил только Блохин), а в общей сложности имел 11 медалей. Золотые – 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 и 1977, серебряные – 1969, 1972, 1973 и 1976(о). Обладатель Кубка СССР 1966 и 1974 годов, финалист – 1973. Обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года. За 13 лет в первой клубной команде мастеров киевского "Динамо" (14 сезонов, включая экспериментальные полусезоны 1976) провел во всех турнирах 420 матчей, забил 77 мячей, в том числе в 371 матче чемпионата отличился 70 голами, а в еврокубках провел 32 матча. В списках "33 лучших" — восемь раз: №1 (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975), №3 (1966, 1967). За сборную СССР сыграл 49 матчей, забил 7 мячей. Участник финального турнира чемпионата мира 1970, вице-чемпион Европы-1972, бронзовый призер Олимпиады-1976.

Владимир Федорович Мунтян умер 1 декабря в Киеве после продолжительной болезни. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о смертельной ДТП, участником которого был Мунтян.