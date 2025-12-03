Умер загадочной смертью: взлеты и падения легенды Харькова Юрия Тарасова

Футбольный самородок родился в небольшой селе под Харьковом

Украина подарила миру немало спортивных легенд. Одним из таких был советский и украинский футболист Юрий Тарасов.

Что нужно знать

Тарасов вышел из дворового футбола

Юрий стал легендой харьковского "Металлиста"

Умер великий бомбардир при странных обстоятельствах

"Телеграф" рассказывает историю великого украинского нападающего Юрия Тарасова. Будущая легенда "Металлиста" родился в небольшом селе Борщевая под Харьковом.

Тарасов — настоящий "самородок", вышел из дворового футбола. На одном из сельских матчей его заметил представитель "Металлиста", который отправил юношу в фарм-клуб харьковчан "Маяк". Спустя несколько лет юное дарование закрепилось уже в основе главной команды города.

Юрий Тарасов

В "Металлисте" Юрий стал настоящей легендой. На его счету абсолютный рекорд команды:

по количеству проведенных игр в высшем дивизионе СССР — 214

по количеству забитых мячей — 61

по количеству забитых мячей за сезон — 17 (1984)

Юрий Тарасов на командном фото

Тарасов — единственный харьковчанин, вошедший в список 100 лучших бомбардиров советского футбола. 29 сентября 1984 в домашнем матче с бакинским "Нефтчи" Тарасов оформил покер (забил 4 мяча) — единственный в истории команды.

После "Металлиста" Юрий успел поиграть в Израиле, Польше и Украине. Завершил карьеру игрока Тарасов в "Металлисте" в сезоне 1993/94.

Юрий Тарасов во время игры

К сожалению, найти себя вне профессионального футбола Юрий не сумел. Наверняка на это повлияло то, что жена и дочь остались в Израиле, но главной проблемой стало злоупотребление алкоголем. Известный в прошлом харьковский футболист Владимир Линке вспоминал о Тарасове.

Он пропивал все, что зарабатывал. Как-то встретились, просидели до шести утра. Я ему пытался объяснить, что жизнь не закончилась, что есть дочка… И не один я. Все-таки не должен мужчина так поступать. Ему давали шанс — брали в "Металлист", но, к сожалению, он не смог им воспользоваться Владимир Линке

Юрий Тарасов с Кубком

Загадочная смерть

В марте 2000 года Тарасов пропал. Нашли Юрия мертвым на чердаке дома, где он проживал, однако в другом подъезде. На затылке был след от удара по голове. Ходили слухи, что футболист стал жертвой квартирных аферистов, которые "охотились" за одинокими людьми, страдающими алкоголизмом. Не исключено, что он был убит или преднамеренно брошен в беспомощном состоянии, что привело к гибели, однако официальное следствие следов криминала не увидело.

Похоронен великий футболист в родном селе.

Табличка на могиле Юрия Тарасова

Ранее "Телеграф" рассказывал о легенде тенниса из Харькова Леониде Станиславском. 101-летний харьковчанин мечтает о мире и сыграть на чемпионате мира.