Россия подала в суд на европейскую страну, но есть важный нюанс

Я в официальном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ, будем ждать ответ и результата. Я выступаю с обвинением в адрес президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий.

Оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Ждем оценки моего обращения со стороны ЕСПЧ.