Россия подала в суд на европейскую страну, но есть важный нюанс

Михаил Корнилов
Новость обновлена 21 января 2026, 12:06
Владимир Путин. Фото Getty Images

Российский депутат стал посмешищем в сети

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Олимпийского комитета Латвии. Все бы ничего, но Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ 16 сентября 2022 года после исключения из Совета Европы.

Что нужно знать

  • Свищев отправил электронное письмо в ЕСПЧ
  • Депутат Госдумы обвиняет Латвию в "разжигании межнациональных разногласий" перед Олимпийскими играми
  • Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля

Соответствующий комментарий Свищева приводит ТАСС. Российский депутат направил письмо в ЕСПЧ, обвиняя власти Латвии в "дискриминации россиян "

Я в официальном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ, будем ждать ответ и результата. Я выступаю с обвинением в адрес президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий.

Оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Ждем оценки моего обращения со стороны ЕСПЧ.

Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев/Фото: t.me/sdatoday

В сети лишь посмеялись с российского депутата. Пользователи напомнили Свищеву, что сама Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Напомним, Латвия призвала своих спортсменов избегать контактов с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026. Это вызвало бурную реакцию в России.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал действия Международного олимпийского комитета "исторической ошибкой". Все из-за того, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.

