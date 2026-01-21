Россия подала в суд на европейскую страну, но есть важный нюанс
Российский депутат стал посмешищем в сети
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Олимпийского комитета Латвии. Все бы ничего, но Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ 16 сентября 2022 года после исключения из Совета Европы.
Что нужно знать
- Свищев отправил электронное письмо в ЕСПЧ
- Депутат Госдумы обвиняет Латвию в "разжигании межнациональных разногласий" перед Олимпийскими играми
- Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля
Соответствующий комментарий Свищева приводит ТАСС. Российский депутат направил письмо в ЕСПЧ, обвиняя власти Латвии в "дискриминации россиян "
Я в официальном порядке отправил электронное письмо в ЕСПЧ, будем ждать ответ и результата. Я выступаю с обвинением в адрес президента Олимпийского комитета Латвии в дискриминации по национальному признаку, разжигании межнациональных разногласий.
Оцениваю рекомендации Олимпийского комитета Латвии спортсменам страны как незаконные действия, и виновные должны быть наказаны. Ждем оценки моего обращения со стороны ЕСПЧ.
В сети лишь посмеялись с российского депутата. Пользователи напомнили Свищеву, что сама Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.
Напомним, Латвия призвала своих спортсменов избегать контактов с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026. Это вызвало бурную реакцию в России.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал действия Международного олимпийского комитета "исторической ошибкой". Все из-за того, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.