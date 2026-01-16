В России началась истерика после решения Латвии по Олимпиаде
-
-
Перед Олимпиадой вспыхнул новый международный скандал
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Дмитрий Свищев собрался судиться с властями Латвии. Дело в том, что Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для своих спортсменов, предписывающие избегать любых контактов с россиянами на Играх-2026 в Италии
- Латвия призвала спортсменов избегать контактов с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026
- В РФ данное решение спровоцировало бурную реакцию
- Депутат Госдумы Свищев грозит Латвии судом
Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". Дмитрий даже пригрозил Латвии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Примечательно, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ 16 сентября 2022 года после исключения из Совета Европы.
Я не намерен оставлять это без ответа. Я готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы.
Мы также направим официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать правовую оценку этим скандальным указаниям и принять меры к тем, кто пытается превратить спортивные площадки в арену политических провокаций.
Решение Латвии вызвало настоящую истерику в РФ. Россияне обвиняют Латвию в "русофобии".
А что тут характеризовать? Ну да, всё делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания. Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая‑то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую‑то ценность из себя представлять?
Что тут сказать? Идиотизм и русофобия в действии. Остается только пожалеть спортсменов Латвии, которым придется контролировать свое общение.
Это политика их государства, закрепленная на законодательном уровне. Спортсмены с российским паспортом не имеют права соревноваться на территории Латвии. Из‑за этого, например, наши саночники и бобслеисты не поехали в Латвию на этапы Кубка мира. Они (латвийцы) отрабатывают повестку своей страны. Считаю, что в спорте это неприемлемо. Мы все находимся в одном объекте спорта, в одной раздевалке, но это их право.
Напомним, на Олимпийских играх-2024 в Париже Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал рекомендации для украинских атлетов на летние Игры. Среди основных рекомендационных положений было воздержаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров.