В России началась истерика после решения Латвии по Олимпиаде

Перед Олимпиадой вспыхнул новый международный скандал

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Дмитрий Свищев собрался судиться с властями Латвии. Дело в том, что Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для своих спортсменов, предписывающие избегать любых контактов с россиянами на Играх-2026 в Италии

Латвия призвала спортсменов избегать контактов с россиянами и белорусами на Олимпиаде-2026

В РФ данное решение спровоцировало бурную реакцию

Депутат Госдумы Свищев грозит Латвии судом

Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". Дмитрий даже пригрозил Латвии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Примечательно, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ 16 сентября 2022 года после исключения из Совета Европы.

Я не намерен оставлять это без ответа. Я готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы. Мы также направим официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать правовую оценку этим скандальным указаниям и принять меры к тем, кто пытается превратить спортивные площадки в арену политических провокаций. Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев/Фото: t.me/sdatoday

Решение Латвии вызвало настоящую истерику в РФ. Россияне обвиняют Латвию в "русофобии".

А что тут характеризовать? Ну да, всё делают для того, чтобы не было общения, в приказном порядке даже. Все эти решения уже за пределами сознания. Зачем они это делают? Наверное, есть у них какая‑то задумка. Да и с кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен есть, который может хоть какую‑то ценность из себя представлять? Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов

Владимир Путин и Вячеслав Фетисов/Фото: Getty Images

Что тут сказать? Идиотизм и русофобия в действии. Остается только пожалеть спортсменов Латвии, которым придется контролировать свое общение. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова

Светлана Ишмуратова/Фото: Getty Images

Это политика их государства, закрепленная на законодательном уровне. Спортсмены с российским паспортом не имеют права соревноваться на территории Латвии. Из‑за этого, например, наши саночники и бобслеисты не поехали в Латвию на этапы Кубка мира. Они (латвийцы) отрабатывают повестку своей страны. Считаю, что в спорте это неприемлемо. Мы все находимся в одном объекте спорта, в одной раздевалке, но это их право. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов

Анатолий Пегов/Фото: rusbob.ru

Напомним, на Олимпийских играх-2024 в Париже Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал рекомендации для украинских атлетов на летние Игры. Среди основных рекомендационных положений было воздержаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров.