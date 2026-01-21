Росія подала до суду на європейську країну, але є важливий нюанс

Я в офіційному порядку відправив електронного листа до ЄСПЛ, чекатимемо на відповідь і результат. Я виступаю зі звинуваченням на адресу президента Олімпійського комітету Латвії у дискримінації за національною ознакою, розпалювання міжнаціональних розбіжностей.

Оцінюю рекомендації Олімпійського комітету Латвії спортсменам країни як незаконні дії, і винні мають бути покарані. Чекаємо на оцінку мого звернення з боку ЄСПЛ.