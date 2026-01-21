Росія подала до суду на європейську країну, але є важливий нюанс
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський депутат став посміховиськом у мережі
Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев направив скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Олімпійського комітету Латвії. Все б нічого, але Росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ 16 вересня 2022 після виключення з Ради Європи.
Що потрібно знати
- Свищев надіслав електронного листа до ЄСПЛ
- Депутат Держдуми звинувачує Латвію у "розпалюванні міжнаціональних розбіжностей" перед Олімпійськими іграми
- Олімпіада-2026 пройде в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. Російський депутат направив лист до ЄСПЛ, звинувачуючи владу Латвії в "дискримінації росіян"
Я в офіційному порядку відправив електронного листа до ЄСПЛ, чекатимемо на відповідь і результат. Я виступаю зі звинуваченням на адресу президента Олімпійського комітету Латвії у дискримінації за національною ознакою, розпалювання міжнаціональних розбіжностей.
Оцінюю рекомендації Олімпійського комітету Латвії спортсменам країни як незаконні дії, і винні мають бути покарані. Чекаємо на оцінку мого звернення з боку ЄСПЛ.
У мережі лише посміялися з російського депутата. Користувачі нагадали Свищеву, що сама Росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ.
Нагадаємо, Латвія закликала своїх спортсменів уникати контактів із росіянами та білорусами на Олімпіаді-2026. Це викликало бурхливу реакцію у Росії.
Раніше триразовий олімпійський чемпіон, президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк назвав дії Міжнародного олімпійського комітету "історичною помилкою". Все через те, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.