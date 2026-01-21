Рус

Росія подала до суду на європейську країну, але є важливий нюанс

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін Новина оновлена 21 січня 2026, 12:01
Володимир Путін. Фото Getty Images

Російський депутат став посміховиськом у мережі

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев направив скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Олімпійського комітету Латвії. Все б нічого, але Росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ 16 вересня 2022 після виключення з Ради Європи.

Що потрібно знати

  • Свищев надіслав електронного листа до ЄСПЛ
  • Депутат Держдуми звинувачує Латвію у "розпалюванні міжнаціональних розбіжностей" перед Олімпійськими іграми
  • Олімпіада-2026 пройде в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. Російський депутат направив лист до ЄСПЛ, звинувачуючи владу Латвії в "дискримінації росіян"

Я в офіційному порядку відправив електронного листа до ЄСПЛ, чекатимемо на відповідь і результат. Я виступаю зі звинуваченням на адресу президента Олімпійського комітету Латвії у дискримінації за національною ознакою, розпалювання міжнаціональних розбіжностей.

Оцінюю рекомендації Олімпійського комітету Латвії спортсменам країни як незаконні дії, і винні мають бути покарані. Чекаємо на оцінку мого звернення з боку ЄСПЛ.

Дмитро Свищев

Дмитро Свищев
Дмитро Свищев/Фото: t.me/sdatoday

У мережі лише посміялися з російського депутата. Користувачі нагадали Свищеву, що сама Росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ.

Нагадаємо, Латвія закликала своїх спортсменів уникати контактів із росіянами та білорусами на Олімпіаді-2026. Це викликало бурхливу реакцію у Росії.

Раніше триразовий олімпійський чемпіон, президент Федерації хокею Росії (ФХР) Владислав Третьяк назвав дії Міжнародного олімпійського комітету "історичною помилкою". Все через те, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.

Теги:
#Олімпійські ігри #Росія #Латвія #Олімпіада #ЄСПЛ #Олімпіада-2026