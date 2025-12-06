В России заговорили о большой исторической ошибке
В сети не согласны с мнением бывшего хоккеиста
Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об отстранении сборной РФ по хоккею от Олимпиады-2026 в Италии. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) в этом вопросе пошел на поводу европейских политиков.
Соответствующий комментарий Третьяка приводит ТАСС. Он назвал ситуацию "большой исторической ошибкой" со стороны МОК.
А за российских игроков НХЛ, конечно, обидно, так как многие из них хотели бы попасть на Олимпиаду. Произошло нарушение Олимпийской хартии со стороны Международного олимпийского комитета, это неприемлемо.
Думаю, это большая историческая ошибка со стороны МОК, который так пошел на поводу у европейских политиков и ведет себя так, как ведет.
В сети высмеяли слова Третьяка. пользователи отметили, что историческую ошибку допустил не МОК, а Россия, когда напала на Украину.
Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.