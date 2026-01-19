Позор на века: как полотенце стало символом африканского "Евро" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обычное полотенце превратилось на мем из-за действий марокканцев
В Марокко прошел большой футбольный турнир — Кубок африканских наций-2025. К сожалению, не обошлось без скандалов.
Что нужно знать
- КАН-2025 проходил в Марокко
- В финале сборная Марокко проиграла Сенегалу
- Во время матча марокканцы пытались украсть полотенце сенегальского вратаря
- Подобное произошло в полуфинале Марокко — Нигерия
Финал "порадовал" обилием неоднозначных ситуаций, что вызвало немало вопросов к стране-хозяйке. Об этом сообщает "Телеграф".
В решающей игре сборная Сенегала победила марокканцев со счетом 1:0, забив гол в экстра-тайме. Сама игра запомнилась своей эмоциональной концовкой. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Сенегал забил гол, который был отменен из-за спорного фола. Еще через 6 минут рефери назначил спорный 11-метровый удар в ворота сенегальцев. Главный тренер увел "Львов Теранги" с поля, однако лидер команды Садио Мане вернул игроков. В итоге марокканец Браим Диас не реализовал пенальти "паненкой", и игра перетекла в овертаймы, где преуспел Сенегал.
Это еще не все. Во время игры марокканцы (резервные футболисты, болбои) атаковали запасного вратаря Йеванна Диуфа. Все дело в полотенце. Сенегальцы, наученные горьким опытом нигерийцев, выделили человека отвечающего за защиту полотенца основного вратаря команды Эдуара Менди. Диуфа героически справился со своей задачей, не отдав полотенце соперникам.
Напомним, в полуфинале КАН-2025 марокканские футболисты и болбои украли 5 полотенцев у нигерийского вратаря. На одном из них были подсказки о серии пенальти (кто куда чаще бьет). В итоге Марокко победило Нигерию в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).
Война "марокканцев" с полотенцами породила массу мемов на эту тему.
Невероятно, но после всех этих выходок президент международная федерация футбола (ФИФА) наградила сборную Марокко призом фейр–плей за соблюдение принципов честной игры.
Напомним, Марокко вместе с Испанией и Португалией примет чемпионат мира по футболу в 2030 году. Африканская страна заменила Украину в заявке.