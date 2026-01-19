Позор на века: как полотенце стало символом африканского "Евро" (видео)

Обычное полотенце превратилось на мем из-за действий марокканцев

В Марокко прошел большой футбольный турнир — Кубок африканских наций-2025. К сожалению, не обошлось без скандалов.

Что нужно знать

КАН-2025 проходил в Марокко

В финале сборная Марокко проиграла Сенегалу

Во время матча марокканцы пытались украсть полотенце сенегальского вратаря

Подобное произошло в полуфинале Марокко — Нигерия

Финал "порадовал" обилием неоднозначных ситуаций, что вызвало немало вопросов к стране-хозяйке. Об этом сообщает "Телеграф".

В решающей игре сборная Сенегала победила марокканцев со счетом 1:0, забив гол в экстра-тайме. Сама игра запомнилась своей эмоциональной концовкой. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Сенегал забил гол, который был отменен из-за спорного фола. Еще через 6 минут рефери назначил спорный 11-метровый удар в ворота сенегальцев. Главный тренер увел "Львов Теранги" с поля, однако лидер команды Садио Мане вернул игроков. В итоге марокканец Браим Диас не реализовал пенальти "паненкой", и игра перетекла в овертаймы, где преуспел Сенегал.

Это еще не все. Во время игры марокканцы (резервные футболисты, болбои) атаковали запасного вратаря Йеванна Диуфа. Все дело в полотенце. Сенегальцы, наученные горьким опытом нигерийцев, выделили человека отвечающего за защиту полотенца основного вратаря команды Эдуара Менди. Диуфа героически справился со своей задачей, не отдав полотенце соперникам.

Напомним, в полуфинале КАН-2025 марокканские футболисты и болбои украли 5 полотенцев у нигерийского вратаря. На одном из них были подсказки о серии пенальти (кто куда чаще бьет). В итоге Марокко победило Нигерию в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2).

Война "марокканцев" с полотенцами породила массу мемов на эту тему.

Поздравляем Марокко. Они выиграли Кубок "Полотенце Африки"

Африканское полотенце наций было вручено Марокко

Поздравляем Марокко с победой в номинации «Полотенце» на Кубке африканских наций 2026 года

Самое разыскиваемое полотенце в Марокко

Невероятно, но после всех этих выходок президент международная федерация футбола (ФИФА) наградила сборную Марокко призом фейр–плей за соблюдение принципов честной игры.

Напомним, Марокко вместе с Испанией и Португалией примет чемпионат мира по футболу в 2030 году. Африканская страна заменила Украину в заявке.