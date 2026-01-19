Ганьба на віки: як рушник став символом африканського "Євро" (відео)
Звичайний рушник перетворився на мем через дії марокканців
У Марокко відбувся великий футбольний турнір — Кубок африканських націй-2025. На жаль, не обійшлося без скандалів.
Що потрібно знати
- КАН-2025 проходив у Марокко
- У фіналі збірна Марокко програла Сенегалу
- Під час матчу марокканці намагалися вкрасти рушник сенегальського воротаря
- Подібне сталося у півфіналі Марокко — Нігерія
Фінал "порадував" великою кількістю неоднозначних ситуацій, що викликало чимало питань до країни-господарки. Про це повідомляє "Телеграф".
У вирішальній грі збірна Сенегалу перемогла марокканців з рахунком 1:0, забивши гол в екстратаймі. Сама гра запам’яталася своєю емоційною кінцівкою. На другій компенсованій до другого тайму хвилині Сенегал забив гол, який було скасовано через спірний фол. Ще за 6 хвилин рефері призначив спірний 11-метровий удар у ворота сенегальців. Головний тренер забрав "Львів Теранги" з поля, проте лідер команди Садіо Мане повернув гравців. У результаті марокканець Браїм Діас не реалізував пенальті "паненкою", і гра перетекла в овертайми, де досяг Сенегал.
Це ще не все. Під час гри марокканці (резервні футболісти, болбої) атакували запасного воротаря Еванна Діуфа. Вся справа в рушнику. Сенегальці, навчені гірким досвідом нігерійців, виділили людину, яка відповідає за захист рушника основного воротаря команди Едуара Менді. Діуфа героїчно впорався зі своїм завданням, не віддавши рушник суперникам.
Нагадаємо, у півфіналі КАН-2025 марокканські футболісти та болбої вкрали 5 рушників у нігерійського воротаря. На одному з них були підказки про серію пенальті (хто куди частіше б’є). У підсумку Марокко перемогло Нігерію у серії післяматчевих пенальті (0:0, 4:2).
Війна "марокканців" із рушниками породила масу мемів на цю тему.
Неймовірно, але після всіх цих витівок президент міжнародна федерація футболу (ФІФА) нагородила збірну Марокко призом фейр-плей за дотримання принципів чесної гри.
Нагадаємо, Марокко разом з Іспанією та Португалією прийме чемпіонат світу з футболу у 2030 році. Африканська країна замінила Україну у заявці.