Ганьба на віки: як рушник став символом африканського "Євро" (відео)

Звичайний рушник перетворився на мем через дії марокканців

У Марокко відбувся великий футбольний турнір — Кубок африканських націй-2025. На жаль, не обійшлося без скандалів.

Що потрібно знати

КАН-2025 проходив у Марокко

У фіналі збірна Марокко програла Сенегалу

Під час матчу марокканці намагалися вкрасти рушник сенегальського воротаря

Подібне сталося у півфіналі Марокко — Нігерія

Фінал "порадував" великою кількістю неоднозначних ситуацій, що викликало чимало питань до країни-господарки. Про це повідомляє "Телеграф".

У вирішальній грі збірна Сенегалу перемогла марокканців з рахунком 1:0, забивши гол в екстратаймі. Сама гра запам’яталася своєю емоційною кінцівкою. На другій компенсованій до другого тайму хвилині Сенегал забив гол, який було скасовано через спірний фол. Ще за 6 хвилин рефері призначив спірний 11-метровий удар у ворота сенегальців. Головний тренер забрав "Львів Теранги" з поля, проте лідер команди Садіо Мане повернув гравців. У результаті марокканець Браїм Діас не реалізував пенальті "паненкою", і гра перетекла в овертайми, де досяг Сенегал.

Це ще не все. Під час гри марокканці (резервні футболісти, болбої) атакували запасного воротаря Еванна Діуфа. Вся справа в рушнику. Сенегальці, навчені гірким досвідом нігерійців, виділили людину, яка відповідає за захист рушника основного воротаря команди Едуара Менді. Діуфа героїчно впорався зі своїм завданням, не віддавши рушник суперникам.

Нагадаємо, у півфіналі КАН-2025 марокканські футболісти та болбої вкрали 5 рушників у нігерійського воротаря. На одному з них були підказки про серію пенальті (хто куди частіше б’є). У підсумку Марокко перемогло Нігерію у серії післяматчевих пенальті (0:0, 4:2).

Війна "марокканців" із рушниками породила масу мемів на цю тему.

Вітаємо Марокко. Вони виграли Кубок "Рушник Африки"

Африканський рушник націй було вручено Марокко

Вітаємо Марокко з перемогою у номінації «Рушник» на Кубку африканських націй 2026 року

Найвідоміший рушник у Марокко

Неймовірно, але після всіх цих витівок президент міжнародна федерація футболу (ФІФА) нагородила збірну Марокко призом фейр-плей за дотримання принципів чесної гри.

Нагадаємо, Марокко разом з Іспанією та Португалією прийме чемпіонат світу з футболу у 2030 році. Африканська країна замінила Україну у заявці.