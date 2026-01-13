У "мажорній" куртці на окуня: Мілевський та Алієв наробили шуму в мережі (фото)

Колишні футболісти засвітилися на зимовому рибалці у невідповідних вбраннях

Ексфутболісти київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв весело проводять час. Друзі сходили на зимову риболовлю.

Що потрібно знати

Мілевський та Алієв сходили на зимову рибалку

"Міля" сидів на морозі в кросівках та брендовій куртці

Футболістів розкритикували у мережі

Фото футболістів завірусилось у мережі, проте не всім сподобалося, чим вони займаються під час війни. Український журналіст та блогер Костянтин Андріюк висміяв Алієва та Мілевського. Андріюк натякнув на нібито фіктивну службу Алієва у ЗСУ, а також скандальне інтерв’ю Мілевського.

Учасник бойових дій у Суджі, Курській області. І той, кого не може запакувати ТЦК, бо "в нього є інші речі", на відповідальному завданні. Костянтин Андріюк

Раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз публічно звинуватив Алієв у брехні. Футболіст розповів, що служить у 129 батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. "Міля", своєю чергою, заявляв, що він не підпадає під мобілізацію.

Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи може мене "‎запакувати" ТЦК? Ні, не можуть. Тьфу-тьфу-тьфу. Артем Мілевський

Олександр Алієв та Артем Мілевський на зимовій рибалці/Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Додамо, що на зимову рибалку Мілевський та Алієв пішли у кросівках. "Міля" при цьому одягнув свою модну куртку від італійського бренду Moncler. Користувачі звернули увагу на те, що ексфорвард "Динамо" вже дуже давно світився в даній куртці й міг би дозволити собі екіпірування з новіших колекцій. Горе-рибалок висміяли в мережі.

Довідка: Moncler — всесвітньо відомий італійський бренд розкішного одягу, в першу чергу відомий своїми високоякісними пуховиками та одягом для гірськолижного спорту. Слово Moncler — це абревіатура назви міста Монестьє-де-Клермон, розташованого у французьких Альпах.

Нагадаємо, конфлікт Симороза з Алієвим розпочався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну, якому розповів, де служить у ЗСУ. Олег звинуватив Олександра у брехні, наголосивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу. Новий виток конфлікту стався вже у грудні 2025 року.