У "мажорній" куртці на окуня: Мілевський та Алієв наробили шуму в мережі (фото)

Михайло Корнілов
Артем Мілевський та Олександр Алієв Новина оновлена 13 січня 2026, 13:58
Артем Мілевський та Олександр Алієв. Фото instagram.com/aliev_sasha8

Колишні футболісти засвітилися на зимовому рибалці у невідповідних вбраннях

Ексфутболісти київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв весело проводять час. Друзі сходили на зимову риболовлю.

Що потрібно знати

  • Мілевський та Алієв сходили на зимову рибалку
  • "Міля" сидів на морозі в кросівках та брендовій куртці
  • Футболістів розкритикували у мережі

Фото футболістів завірусилось у мережі, проте не всім сподобалося, чим вони займаються під час війни. Український журналіст та блогер Костянтин Андріюк висміяв Алієва та Мілевського. Андріюк натякнув на нібито фіктивну службу Алієва у ЗСУ, а також скандальне інтерв’ю Мілевського.

Учасник бойових дій у Суджі, Курській області. І той, кого не може запакувати ТЦК, бо "в нього є інші речі", на відповідальному завданні.

Костянтин Андріюк

Раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз публічно звинуватив Алієв у брехні. Футболіст розповів, що служить у 129 батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. "Міля", своєю чергою, заявляв, що він не підпадає під мобілізацію.

Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи може мене "‎запакувати" ТЦК? Ні, не можуть. Тьфу-тьфу-тьфу.

Артем Мілевський

Олександр Алієв та Артем Мілевський на зимовій рибалці
Олександр Алієв та Артем Мілевський на зимовій рибалці/Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Додамо, що на зимову рибалку Мілевський та Алієв пішли у кросівках. "Міля" при цьому одягнув свою модну куртку від італійського бренду Moncler. Користувачі звернули увагу на те, що ексфорвард "Динамо" вже дуже давно світився в даній куртці й міг би дозволити собі екіпірування з новіших колекцій. Горе-рибалок висміяли в мережі.

Довідка: Moncler — всесвітньо відомий італійський бренд розкішного одягу, в першу чергу відомий своїми високоякісними пуховиками та одягом для гірськолижного спорту. Слово Moncler — це абревіатура назви міста Монестьє-де-Клермон, розташованого у французьких Альпах.

Нагадаємо, конфлікт Симороза з Алієвим розпочався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну, якому розповів, де служить у ЗСУ. Олег звинуватив Олександра у брехні, наголосивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу. Новий виток конфлікту стався вже у грудні 2025 року.

