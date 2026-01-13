У "мажорній" куртці на окуня: Мілевський та Алієв наробили шуму в мережі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колишні футболісти засвітилися на зимовому рибалці у невідповідних вбраннях
Ексфутболісти київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв весело проводять час. Друзі сходили на зимову риболовлю.
Що потрібно знати
- Мілевський та Алієв сходили на зимову рибалку
- "Міля" сидів на морозі в кросівках та брендовій куртці
- Футболістів розкритикували у мережі
Фото футболістів завірусилось у мережі, проте не всім сподобалося, чим вони займаються під час війни. Український журналіст та блогер Костянтин Андріюк висміяв Алієва та Мілевського. Андріюк натякнув на нібито фіктивну службу Алієва у ЗСУ, а також скандальне інтерв’ю Мілевського.
Учасник бойових дій у Суджі, Курській області. І той, кого не може запакувати ТЦК, бо "в нього є інші речі", на відповідальному завданні.
Раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз публічно звинуватив Алієв у брехні. Футболіст розповів, що служить у 129 батальйоні 112-ї бригади територіальної оборони. "Міля", своєю чергою, заявляв, що він не підпадає під мобілізацію.
Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи може мене "запакувати" ТЦК? Ні, не можуть. Тьфу-тьфу-тьфу.
Додамо, що на зимову рибалку Мілевський та Алієв пішли у кросівках. "Міля" при цьому одягнув свою модну куртку від італійського бренду Moncler. Користувачі звернули увагу на те, що ексфорвард "Динамо" вже дуже давно світився в даній куртці й міг би дозволити собі екіпірування з новіших колекцій. Горе-рибалок висміяли в мережі.
Довідка: Moncler — всесвітньо відомий італійський бренд розкішного одягу, в першу чергу відомий своїми високоякісними пуховиками та одягом для гірськолижного спорту. Слово Moncler — це абревіатура назви міста Монестьє-де-Клермон, розташованого у французьких Альпах.
Нагадаємо, конфлікт Симороза з Алієвим розпочався після того, як футболіст дав інтерв’ю Славі Дьоміну, якому розповів, де служить у ЗСУ. Олег звинуватив Олександра у брехні, наголосивши, що той "тусувався" у добровільному формуванні територіальної громади (ДФТГ), яке хоч і підпорядковане бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців ЗСУ. Пізніше колишній хавбек збірної України відповів Симорозу. Новий виток конфлікту стався вже у грудні 2025 року.