Женился на украинке и взял украинскую фамилию: где сейчас Эдмар, который стал своим в Харькове

Эдмар сделал блестящую карьеру в Украине

Бразилец Эдмар Галовский де Ласерда оставил большой след в отечественном футболе. Он стал легендой "Металлиста", а также одним из самых успешных легионеров в истории Украины.

"Телеграф" рассказывает о культовом бразильском полузащитнике, который стал своим не только в Харькове, но и во всей Украине. Эдмар начинал свою украинскую часть карьеры в Крыму, там он нашел и любовь своей жизни.

1-го января 2003 года Эдмар за 125 тысяч евро перешел из "Интернасьонала" в "Таврию" (Симферополь). Здесь он провел 4 года и познакомился с будущей женой Татьяной, которая была родом из села Кленовка вблизи Симферополя. К слову, после свадьбы бразилец взял украинскую фамилию.

Эдмар с женой Татьяной/Фото: ФК "Металлист"

В августе 2007 года Эдмар перешел в "Металлист" за 100 тыс. евро. В Харькове он провел свои лучшие футбольные годы, стал гражданином Украины и первым среди бразильцев получил вызов в национальную сборную Украины. К слову, Эдмар сыграл 15 матчей за Сине-желтых и отметился 1 голом.

Эдмар в "Металлисте"/Фото: Getty Images

Затем в его карьере были "Днепр", "Бока Ратон" (США), "Металлист 1925" и первая работа тренером в харьковском клубе. В "Металлисте 1925" Эдмар прошел путь от тренера и ассистента до главного тренера. Украинский бразилец не побоялся вернуться в Украину во время полномасштабного вторжения РФ.

Хотелось хоть чем-то помочь Украине и поддержать ее жителей. Конечно, жена была против моего переезда, но мне удалось ее переубедить. А страха не было. В этом плане я фаталист — будет, как будет. Мои украинские друзья прекрасно знают, как я люблю Украину и насколько ей благодарен за то, кем стал в итоге. Я здесь с 2002 года. Здесь женился, здесь родились дети, здесь прошла карьера. Эдмар

В 2024 году Эдмар отправился покорять Азию, где получил работу ассистента в казахстанском "Тоболе", а в 2025 году он перебрался в Кыргызстан, возглавив сборную U-23 этой страны. Кроме того, в ноябре 2025 года Галовский де Ласерда стал главным тренером "Мурас Юнайтед" (Манас, Кыргызстан). Таким образом, Эдмар сейчас работает в Кыргызстане, совмещая две должности. К слову, там он заменил украинца Сергея Пучкова, которого уволили со скандалом.

Эдмар возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана/Фото: facebook.com/otkurbek.rahmanov

Как Эдмар зажигал на поле в Украине

