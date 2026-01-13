Зрадив Харків заради Донецька: де зараз "діамант" із "Металіста" Тайсон

Бразильський футболіст 11 років виступав в Україні

У вівторок, 13 січня, одному з найталановитіших бразильців в історії чемпіонату України з футболу Тайсону виповнилося 38 років. Лівий вінгер провів блискучу кар’єру в Україні, яку розпочав у легендарному харківському "Металісті" Мирона Маркевича.

Що потрібно знати

Тайсон — знаковий легіонер в історії "Металіста"

Бразилець проміняв Харків на Донецьк, перейшовши до "Шахтаря"

Наразі Тайсон продовжує ігрову кар’єру

"Телеграф" розповідає про, ймовірно, найталановитішого легіонера того самого "Металіста". Тайсон Барселос Фреда перейшов до харківського клубу з "Інтернасьоналу" за 6,3 млн євро у серпні 2010 року.

Бразилець провів 3 чудові роки у Харкові, де став справжньою зіркою. Однак у січні 2013 року Тайсон пішов на підвищення до донецького "Шахтаря". "Металіст" тоді лідирував у першості України й мав непогані шанси на чемпіонство, проте питання про перехід лідера вирішили 15,24 млн євро. Тайсон зіграв 57 матчів за "Металіст" і відзначився 13 голами.

Маркевич пізніше називав Тайсона найбільш проблематичним легіонером у його кар’єрі.

Хто найпроблемніший легіонер у моїй тренерській кар’єрі? Це Тайсон. Навіть був час, коли я збирався закінчувати роботу у "Металісті". Це було щось нереальне. Якось я ніч не спав, обмірковував потенціал цього гравця, тому що він був дуже потрібний мені. Вранці я приїхав на базу, сів і переговорив з Тайсоном десять хвилин душевно й людина змінилася. І я дуже радий, що він "Металісту" допоміг. Мирон Маркевич

Проте Мирон Богданович високо оцінював талант Тайсона.

Коли я побачив Тайсона у справі, одразу дав добро на його придбання. Мене підкупила швидкість та вміння бразильця на цій швидкості поводитися з м’ячем. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич/Фото: Getty Images

У "Шахтарі" Тайсон провів 8 років, після чого повернувся на батьківщину. Наразі 38-річний бразилець грає за грецький ПАОК. Його контракт діє до 30 червня 2026 року.

Тайсон із сином після матчу ПАОКа/Фото: instagram.com/taisonfreda7

Тайсон одружений з блогеркою Габріелою Матіас де Олівейра.

Тайсон із сім’єю/Фото: instagram.com/bigamatias

Тайсон із дружиною та підрослим сином/Фото: instagram.com/bigamatias

Дружина Тайсона Габріела Матіас де Олівейра/Фото: instagram.com/bigamatias

Раніше "Телеграф" повідомляв, де зараз Папа Гує — стовп оборони "Металіста" Маркевича, а також Едмар, який став своїм в Україні.