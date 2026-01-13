Рус

Зрадив Харків заради Донецька: де зараз "діамант" із "Металіста" Тайсон

Михайло Корнілов
Тайсон Новина оновлена 13 січня 2026, 11:51
Тайсон. Фото Getty Images

Бразильський футболіст 11 років виступав в Україні

У вівторок, 13 січня, одному з найталановитіших бразильців в історії чемпіонату України з футболу Тайсону виповнилося 38 років. Лівий вінгер провів блискучу кар’єру в Україні, яку розпочав у легендарному харківському "Металісті" Мирона Маркевича.

Що потрібно знати

  • Тайсон — знаковий легіонер в історії "Металіста"
  • Бразилець проміняв Харків на Донецьк, перейшовши до "Шахтаря"
  • Наразі Тайсон продовжує ігрову кар’єру

"Телеграф" розповідає про, ймовірно, найталановитішого легіонера того самого "Металіста". Тайсон Барселос Фреда перейшов до харківського клубу з "Інтернасьоналу" за 6,3 млн євро у серпні 2010 року.

Бразилець провів 3 чудові роки у Харкові, де став справжньою зіркою. Однак у січні 2013 року Тайсон пішов на підвищення до донецького "Шахтаря". "Металіст" тоді лідирував у першості України й мав непогані шанси на чемпіонство, проте питання про перехід лідера вирішили 15,24 млн євро. Тайсон зіграв 57 матчів за "Металіст" і відзначився 13 голами.

Маркевич пізніше називав Тайсона найбільш проблематичним легіонером у його кар’єрі.

Хто найпроблемніший легіонер у моїй тренерській кар’єрі? Це Тайсон. Навіть був час, коли я збирався закінчувати роботу у "Металісті". Це було щось нереальне.

Якось я ніч не спав, обмірковував потенціал цього гравця, тому що він був дуже потрібний мені. Вранці я приїхав на базу, сів і переговорив з Тайсоном десять хвилин душевно й людина змінилася.

І я дуже радий, що він "Металісту" допоміг.

Мирон Маркевич

Проте Мирон Богданович високо оцінював талант Тайсона.

Коли я побачив Тайсона у справі, одразу дав добро на його придбання. Мене підкупила швидкість та вміння бразильця на цій швидкості поводитися з м’ячем.

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич/Фото: Getty Images

У "Шахтарі" Тайсон провів 8 років, після чого повернувся на батьківщину. Наразі 38-річний бразилець грає за грецький ПАОК. Його контракт діє до 30 червня 2026 року.

Тайсон із сином після матчу ПАОКа
Тайсон із сином після матчу ПАОКа/Фото: instagram.com/taisonfreda7

Тайсон одружений з блогеркою Габріелою Матіас де Олівейра.

Тайсон із сім’єю
Тайсон із сім’єю/Фото: instagram.com/bigamatias
Тайсон з дружиною та підрослим сином
Тайсон із дружиною та підрослим сином/Фото: instagram.com/bigamatias
Дружина Тайсона Габріела Матіас де Олівейра
Дружина Тайсона Габріела Матіас де Олівейра/Фото: instagram.com/bigamatias

Раніше "Телеграф" повідомляв, де зараз Папа Гує — стовп оборони "Металіста" Маркевича, а також Едмар, який став своїм в Україні.

