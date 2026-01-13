Зрадив Харків заради Донецька: де зараз "діамант" із "Металіста" Тайсон
Бразильський футболіст 11 років виступав в Україні
У вівторок, 13 січня, одному з найталановитіших бразильців в історії чемпіонату України з футболу Тайсону виповнилося 38 років. Лівий вінгер провів блискучу кар’єру в Україні, яку розпочав у легендарному харківському "Металісті" Мирона Маркевича.
- Тайсон — знаковий легіонер в історії "Металіста"
- Бразилець проміняв Харків на Донецьк, перейшовши до "Шахтаря"
- Наразі Тайсон продовжує ігрову кар’єру
"Телеграф" розповідає про, ймовірно, найталановитішого легіонера того самого "Металіста". Тайсон Барселос Фреда перейшов до харківського клубу з "Інтернасьоналу" за 6,3 млн євро у серпні 2010 року.
Бразилець провів 3 чудові роки у Харкові, де став справжньою зіркою. Однак у січні 2013 року Тайсон пішов на підвищення до донецького "Шахтаря". "Металіст" тоді лідирував у першості України й мав непогані шанси на чемпіонство, проте питання про перехід лідера вирішили 15,24 млн євро. Тайсон зіграв 57 матчів за "Металіст" і відзначився 13 голами.
Маркевич пізніше називав Тайсона найбільш проблематичним легіонером у його кар’єрі.
Хто найпроблемніший легіонер у моїй тренерській кар’єрі? Це Тайсон. Навіть був час, коли я збирався закінчувати роботу у "Металісті". Це було щось нереальне.
Якось я ніч не спав, обмірковував потенціал цього гравця, тому що він був дуже потрібний мені. Вранці я приїхав на базу, сів і переговорив з Тайсоном десять хвилин душевно й людина змінилася.
І я дуже радий, що він "Металісту" допоміг.
Проте Мирон Богданович високо оцінював талант Тайсона.
Коли я побачив Тайсона у справі, одразу дав добро на його придбання. Мене підкупила швидкість та вміння бразильця на цій швидкості поводитися з м’ячем.
У "Шахтарі" Тайсон провів 8 років, після чого повернувся на батьківщину. Наразі 38-річний бразилець грає за грецький ПАОК. Його контракт діє до 30 червня 2026 року.
Тайсон одружений з блогеркою Габріелою Матіас де Олівейра.
