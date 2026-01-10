На Киев надвигаются сильные морозы. Какие дни будут самыми холодными, названы даты

С 14 января ночные морозы станут сильнее

Январь в Украине выдался очень снежным и морозным. На следующей неделе сильный холод придет в Киев, ночью там температура воздуха достигнет -19 градусов.

Согласно прогнозу сайта Ventusky, с понедельника, 12 января, погода в Киеве будет оставаться морозной. Ночью столбики термометра покажут -15 градусов, а днем будет — 11 градусов.

Во вторник и среду, 13-14 января, ночная температура составит -17 градусов, а в дневное время -12…-13 градусов. Самым холодным днем окажется четверг, 15 января, когда ночной мороз усилится до -19 градусов. Дневная температура составит -10 градусов. Также 15 января прогнозируется снегопад, в остальные дни осадков не будет.

Погода в Киеве на 12-15 января

На сайте Укргидрометцентра указано, что сильные морозы ударят в Киеве в ночь на 14 января. Ночью температура воздуха составит -17…-19 градусов, а днем будет ощущаться -12…-10 градусов. В столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Такая же прогноз и на пятницу, 15 января.

Погода в Киеве на 14 января

А вот согласно данным Weather, самые сильные морозы в Киеве ожидаются в ночью с 12 по 14 января (-17 градусов), а днем температура составит -11…-12 градусов. В четверг, 15 января, в столице утром прогнозируют снег с перерывами, ночью ожидается -14 градусов, а в дневное время -10 градусов.

Погода в Киеве с 12 по 15 января

Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными. Раньше мы рассказывали, как не упасть на льду.